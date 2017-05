Na stadionu Pecara je večeras odigrana druga utakmica finala Kupa BiH između Širokog Brijega i Sarajeva nakon što je prvi susret prije sedam dana, koji je odigran na Koševu, završen pobjedom Širokobriježana rezultatom 1:0. Bordo ekipa je istim rezultatom pobijedila u revanšu, pa je osvajač trofeja odlučen izvođenjem penala. Osvajač Kupa BiH za ovu sezonu je Široki Brijeg.

Široki Brijeg se borio za trofej i Evropu, Sarajevo bez podrške željelo trofej

Odlična atmosfera, ali i sramni zvižduci himni BiH

Bez pogodaka u prvom poluvremenu, nevjerovatan promašaj Crnkića

Bekić anulirao prednost Širokog, osvajač Kupa BiH odlučen izvođenjem penala

Široki Brijeg se u finalu Kupa BiH večeras borio za trofej, ali i za plasman u Evropu, dok je za Sarajevu cilj bio osvajanje trofeja s obzirom na činjenicu da je već osiguran nastup u Evropi.Iako je najavljen dolazak navijača Bordo ekipe, oni nisu stigli jer ih je u tome spriječila policija, pa su se fanovi kluba s Koševa vratili kućama, a njihovi ljubimci ostale bez podrške. Kako bismo bili u potpunosti precizni, do stadiona se "probilo" svega nekoliko navijača FK Sarajevo.S druge strane, tribine Pecare su bile u potpunosti ispunjene navijačima Širokog Brijega, koji su napravili sjajnu koreografiju i atmosferu na stadionu , ali su, nažalost po običaju, zvižducima ispratili himnu BiH Prije početka utakmice, održana je minuta šutnje za pet osoba stradalih u avionskog nesreći kod Mostara.Trener Širokog Brijega Goran Sablić je odlučio da od prve minute zaigraju Bilobrk, Pandža, Barišić, Bralić, Ćorluka, Marković, Zlomislić, Lončar, Wagner (kapiten), Čabraja i Krstanović, dok je šef stručnog štaba FK Sarajevo Mehmed Janjoš, koji je bio na tribinama zbog suspenzije, donio odluku da početni sastav njegovog tima čine Pavlović, Hodžić, Mihojević, Novaković, Almir Bekić, Sarić, Ivetić, Hebibović, Duljević (kapiten), Crnkić i Amer Bekić.Sarajevo je u prvim minutama zaigralo hrabro i odlučno vršeći pritisak na protivničku odbranu, ali je ekipa Širokog Brijega imala prvu šansu kada je u 4. minuti nakon kornera udarac glavom uputio Bralić, no, lopta je završila pored gola. Šest minuta kasnije je Lončar šutirao u okvir gola FK Sarajevo, a golman gostiju Pavlović bez problema odbranio.U narednom napadu Sarajeva je u kaznenom prostoru Širokobriježana pao Crnkić nakon duela sa Zlomislićem, nakon čega je glavni sudija Edin Jakupović pokazao da penala nije bilo te da se igra nastavi.Igrala se 15. minuta kada je udarac Wagnera završio pored gola Sarajeva, a dvije minute kasnije su gosti imali stopostotnu priliku za pogodak. Hebibović se našao gotovo sam pred golmanom Širokog Brijega, uposlio je Crkića, koji je promašio prazan gol.Sarajevo je ponovo zaprijetilo u 21. minuti preko Sarića, čiji je udarac s tridesetak metara odbranio golman Bilobrk. Šest minuta kasnije se na drugoj strani ukazala šansa za Čabraju, koji je loše šutirao glavom nakon ubačaja Zlomislića. U 33. minuti je svoj udarac isprobao i Zlomislić, ali je bio veoma neprecizan.Posljednji pokušaj u prvom dijelu utakmice zabilježen je u 40. minuti, Hebibović je šutirao iz voleja, a Bilobrk odlično intervenisao i sačuvao svoju mrežu.Na odmor su ekipe otišle pri rezultatu 0:0.U nastavku utakmice prijeti Sarajevo, u šansi se našao Ivetić, ali njegov udarac glavom u 52. minuti odlazi pored gola Širokobriježana. Domaći su uzvratili dvije minute kasnije preko Čabraje, no, ni njegov pokušaj glavom nije bio precizan.U 64. minuti je Bralić u kaznenom prostoru oborio Mihojevića, pa je Jakupović dosudio penal za Sarajevo. Odgovornost je preuzeo Amer Bekić te je u 65. minuti pogodio za vodstvo Sarajeva, odnosno za izjednačenje ukupnog rezultata finalnog dvomeča na 1:1.Prvu izmjenu je napravio trener Sablić odmah nakon primljenog gola te je umjesto Wagnera u igru uveo Ćorića. Drugu izmjenu je napravio u 80. minuti, kada je Zlomislića zamijenio Kožul.Pomoćni trener FK Sarajevo Senad Repuh je prvu izmjenu napravio u 87. minuti, pa je umjesto Hebibovića priliku dobio Ahmetović, a potom je zaigrao i Rustemović umjesto Ivetića. U sudijskoj nadoknadi utakmice Husejinović je zamijenio Crnkića. Promjene rezultata do kraja regularnog dijela utakmice nije bilo, Sarajevo je pobijedilo 1:0, a s obzirom na činjenicu da je Široki istim rezultatom dobio prvu utakmicu na Koševu, pristupilo izvođenju penala. Uspješnija je bila ekipa Širokog Brijega.Krstanović - brani Pavlović, Husejinović - promašaj, Ivanković - gol, Almir Bekić - gol, Barišić - gol, Rustemović - promašaj, Ćorić - gol, Ahmetović - gol, Čabraja - gol.