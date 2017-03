Shakespeare do kraja sezone na klupi Leicester Cityja

Foto: EPA

Dosadašnji asistent Claudia Ranijerija, Craig Shakespeare vodit će momčad Leicester Cityja do kraja ove sezone.

Nakon što je Ranieri dobio otkaz, Shakespeare je privremeno preuzeo momčad engleskog prvaka, međutim Lisice su pod njegovim vodstvom ostvarile dvije pobjede, pa si je 53-godišnji Shakespeare "kupio" vrijeme do kraja sezone, prenosi Hina.



Ovisno o rezultatima i igrama koje će Leicester City prikazati u posljednjih 11 kola, Shakespeare možda ostane i duže na klupi.



Njegov jedini zadatak do kraja sezone je sačuvati premierligaški status. Leicester je trenutačno na 15. mjestu sa 27 bodova, pet više od zone ispadanja.



Shakespeare je trenutačno u Dubaiju na mini-pripremama jer idući nastup imaju 14. ožujka kada će dočekati Sevillu u uzvratnom susretu osmine finale Lige prvaka. Ovoga vikenda su trebali igrati protiv Arsenala, ali je utakmica odgođena jer Topnike očekuje četvrtfinale FA kupa protiv Lincoln Cityja.



Njegov prethodnik na klupi Lisica Ranieri dobio je otkaz niti godinu dana nakon što je predvodio momčad do prvog naslova prvaka u povijesti kluba.