SFK 2000 u finalu Kupa BiH savladao Eminu

Foto: NSBiH

Finalni susret Kupa BiH za nogometašice između Emine iz Mostara i SFK 2000 Sarajevo odigran je danas u Zenici, a titulu je osvojila ekipa iz Sarajeva pobijedivši sa 3:1.

Već u prvoj minuti utakmice Sarajke su imale priliku za pogodak preko Selme Kapetanović koja pogađa stativu, a odbrambene igračice Emine izbacuju loptu u korner nakon kojeg SFK 2000 dolazi do prednosti. Prekid je izvela Amela Kršo, a Zerina Piskić je bila najviša u skoku i glavom šalje loptu iza leđa Jelene Gvozderac.



Alisa Spahić u 10. minuti iz jedanaesterca udvostručuje prednost Bordo tima.



Do kraja prvog poluvremena ekipa SFK 2000 je imala inicijativu, ali se rezultat nije mijenjao.



Drugi period igre počeo je trećim golom Sarajki, a mrežu Jelene Gvozderac je ovaj put pogodila Dajana Spasojević.



Emina u 58. minuti smanjuje prednost sarajevskog tima. Minela Gačanica odlično prolazi po desnoj strani, Alma Jašarević i golmanica Almina Hodžić nisu uspjele da je zaustave i mlada napadačica šalje loptu u mrežu.



U 82. minuti Aida Hadžić je dobro šutirala sa 15 metara, ali je Gvozderac na golu Emine zaustavila njen udarac. Minutu poslije Spasojević prolazi po desnoj strani i ubacuje loptu na peterac gdje se našla Azra Numanović koja nije bila precizna i ostalo je 1:3.



Nakon utakmice trenerica SFK 2000 Samira Hurem je izjavila:



"Odigrale smo dobru utakmicu i drago mi je što smo ponovo osvojile trofej. Emina je takođe odigrala kvalitetnu utakmicu, postigle su pogodak i sigurno da je to jedna od boljih ekipa u našem fudbalu. Hvala i NSBiH za organizaciju ove finalne utakmice na visokom nivou. Svi su danas mogli da uživaju u kvalitetnom fudbalu, a to nam je bio i cilj", rekala je Hurem.



Na ceremoniji proglašenja pobjednika pehare i medalje finalistima uručili su izvršni direktor Sektora za sport NSBiH Elmir Pilav i član Komiteta za takmičenje Muhamed Avdić.