Šest golova u remiju Celte i Girone

Foto: EPA-EFE

Celta Vigo i Girona pružili su vrlo uzbudljivu fudbalsku predstavu koja je okončana rezultatom 3:3, a odigrana je u okviru 7. kola La Lige.

Gledaoci na stadionu su za manje od 17 minuta igre vidjeli čak četiri pogotka. Sisto je u osmoj doveo domaćin u prednost, ali su Portu i Stuani nakon samo šest minuta režirali preokret.



Celti je izjednačenje donio Gomez u 16. minuti, a za novo vodstvo i novi preokret na utakmici pogađa Wass u 76. minuti. Ipak, to nije bilo dovoljno za pobjedu Celte pa je u 86. minuti Juanpe postavio konačnih 3:3.



Bio je ovo prvi meč nakon 2012. godine i sudara Barcelone i Real Sociedada u kojem su postignuta četiri pogotka u prvih 16 minuta meča. Bilo je to 19. avgusta 2012. godine kada je Barcelona slavila rezultatom 5:1, a nakon prvih 16 minuta bilo je 3:1 za Blaugranu.



Osim toga, Celta je s ova dva boda koja je izgubila u finišu meča stigla do brojke od 10 bodova koje je izgubila iz mečeva u kojima je imala vodstvo. Po tome je najgora ekipa lige.



Celta je trenutno 11. na tabeli s osam bodova, dok je Girona na 15. mjestu s dva boda manje.