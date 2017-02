U zaostaloj utakmici 19. kola Serie A posljednjeplasirana Pescara ugostila je Fiorentinu koja nije igrala u najjačem sastavu. Krajnji rezultat bio je 1:2 za goste iz Firence.

Domaćima su bodovi bili potrebni u borbi za opstanak, dok su gosti željeli da osvoje kompletan plijen i približe se gornjem dijelu tabele.Pescara je povela već u 15. minuti. Biraghi je asistirao za Caprarija koji pogađa za vodstvo tima sa Jadranskog mora. Nakon toga su gosti pokušavali da dođu do poravnanja. Premda je Viola bila bolja, nije uspjela postići pogodak. Akcije su najčešće završavale na šesnaest metara gdje je odbrana Pescare uspješno intervenisala.Gosti iz Firence krenuli su u nastavku snažno. U 54. minuti Iličić je izveo slobodnjak, a lopta je pogodila stativu.Zanimljivo, Pescara u aktuelnoj sezoni nije uspjela upisati niti jednu pobjedu na svom stadionu. Da se to ne desi i u ovom dvoboju pobrinuo se Tello koji u 68. minuti postiže efektan pogodak za 1:1. Već u narednom napadu gosti su mogli do preokreta. No, Sanchezov udarac sa nekih 18 metara završio je pored gola.Fiorentina je napadala i dominirala u svim segmentima igre. Imali su posjed lopte 77 posto. U 82. minuti Iličić iz sjajne prilike prebacuje gol. Delfini nisu uspjeli izdržati da do kraja meča ne prime pogodak i osvoje bod. U posljednjem napadu mrežu domaćih pogodio je ponovo Tello za konačnih 1:2.Pescara je ostala na dnu tabele, dok se Fiorentina poravnala sa Milanom na sedmom mjestu, a skupili su po 37 bodova.