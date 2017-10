Selektor Hrvatske ne zna s kim su igrali, Modrić kaže da su igrači nervozni

Foto: EPA-EFE

U Hrvatskoj su šokirani svi: trener, igrači, ljudi iz Nogometnog saveza i navijači. Nakon remija s Finskom rezultatom 1:1 u utakmici pretposljednjeg kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, naše zapadne komšije dovele su u pitanje plasman na smotru najboljih sljedeće godine, dok s druge strane prvo mjesto već sada izgleda kao nerealno.

Hrvati su sve do 90. minute imali minimalnu prednost od 1:0, da bi hladan tuš na Rujevici servirao Soiri u posljednjim minutama utakmice ostavivši Hrvatsku bez pobjede u utakmici u kojoj su već bila upisana tri boda.



S tim rezultatom, izabranici Ante Čačića spali su na drugu poziciju grupe I sa 17 osvojenih bodova, dva manje od prvoplasiranog Islanda koji posljednji meč igra kući protiv Kosova i za bolju gol-razliku ispred Ukrajine, a u sljedećem kolu očekuje ih direktan susret u gostima baš protiv Ukrajinaca za poziciju koja vodi u baraž,. Sve osim pobjede Islanda je teško očekivati.



Selektor Hrvatske nakon meča bio je vidno iznenađen, a u izjavi za medije rekao je kako je Island (igrali su sa Finskom) zasluženo osvojio jedan bod, te da smatra da se njegova ekipa može izvući iz ove krize. Oni su u prošlom kolu poraženi u Turskoj rezultatom 1:0.



"Moja reakcija? Selektor je uvijek u centru zanimanja nakon što rezultati ne budu adekvatni temelju koji ova reprezentacija ima. Ipak, mislim da se možemo izvući. Ne možemo biti zadovoljni, ostaje žal jer smo se potrošili i izgubili dva velika boda. Planirali smo držati loptu, ali smo malonogometno pokušali da se ušetamo u kazneni prostor. Nažalost, neće nas u ovim kvalifikacijama nikako, baš nas neće. Islad (Finska) je zasluženo uzeo jedan bod, iskusni igrači su morali smiriti utakmicu.", rekao je Čačić.



Posebno razočaran nakon meča bio je veznjak Real Madrida Luka Modrić, koji je svjesno istakao kako se reprezentacija u najbržem roku mora skupiti i pronaći dodatnu snagu.



"Šta se dogodilo? Ma ništa... Zakomplikovali smo odlazak na Svjetsko prvenstvo. Dok nam je trebao gol, imali smo neke šanse, ali kada smo ga zabili, nevjerovatno mi je bilo da se povučemo protiv jedne Finske. Nevjerovatno je da se mučimo sa Finskom i Kosovom, mi smo to prije dobijali s lakoćom. Moramo se skupiti i pronaći dodatnu snagu da osiguramo odlazak u baraž. Idemo po pobjedu u Ukrajinu jer i njima trebaju tri boda.", rekao je sjajni veznjak reprezentacije Hrvatske.



Nakon toga, kaže kako ne treba bježati od činjenice da puno stvari ne štima, kao i to da se igrači moraju fokusirati na teren, a ne na ono što navijači traže, aludirajući da oni imaju svoj dio zadatka.



"Ne treba bježati od stvari koje ne štimaju, a mi se opet ne možemo vaditi na negativnu atmosferu. Navijači traže ostavke čelnih ljudi u Nogometnom savezu, ali nam to ne može biti alibi. Moramo biti van toga i fokusirati se na teren. Mi ne odlučujemo ko će biti selektor, niti ko će voditi naš Savez. Ja ne igram za selektora ili Savez, igramo za Hrvatsku. Među nas igrače se uvukla nervoza. Što se tiče Čačića, šta sada da radimo? Krenuli smo s njim u kvalifikacije i tako nam je... Preteško je pitanje sada da li je on selektor za ovu reprezentaicju. Do utakmice s Islandom je sve bilo uredu, a sad ništa ne valja. To je istina, jer situacija je katastrofalna. Imamo još jednu šansu da ispravimo sve", završio je Modrić.



Još jednom podsjećmo, Hrvatska u posljednjem kolu igra protiv Ukrajine i jedan bod može im značiti plasman u baraž.