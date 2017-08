Šehić za Klix.ba: Imamo solidnu prednost protiv Kopenhagena, nadam se Željinoj pobjedi na derbiju

Šehić: U Azerbejdžanu je svejedno koja ekipa igra evropske utakmice (Foto: Qarabag)

Qarabag bh. reprezentativnog golmana Ibrahima Šehića slavio je u utorak minimalnu domaću pobjedu (1:0) protiv Kopenhagena u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, a naš čuvar mreže bio je ponovo na visini zadatka.

Qarabag bh. reprezentativnog golmana Ibrahima Šehića slavio je u utorak minimalnu domaću pobjedu (1:0) protiv Kopenhagena u prvoj utakmici play-offa Lige prvaka, a naš čuvar mreže bio je ponovo na visini zadatka.