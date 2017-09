U prvom meču sedmog kola Bundeslige, Schalke je na svom terenu remizirao protiv Bayer Leverkusena, a rezultat na kraju meča bio je 1:1.

Schalke je od samog početka krenuo ofanzivno prema golu gostiju iz Leverkusena. Prvu priliku na meču imao je Weston McKennie koji je u trećoj minuti šutirao, ali je njegov udarac završio pored lijeve stative gostujućeg golmana Bernda Lene.Na prvi pogodak čekalo se do 34. minute. Deset minuta prije gola Oczipka je šutirao, no Leno je bio na pravom mjestu, da bi u pomenutoj minuti Leon Goretzka sjajno pogodio iz slobodnog udarca, ostavivši gostujućeg golmana ukopanog i nemoćnog na gol-liniji, čime je svoju ekipu doveo u sasvim zasluženo vodstvo.Domaći su do poluvremena mogli postići još neki pogodak, ali prvo Konoplyanka, pa zatim Oczipka nisu bili prezicni, pa je rezultat na poluvremenu bio 1:0 za domaću ekipu.Svjesni jako loše igre koju su prikazali u prvom poluvremenu, Apotekari su puno ozbiljnije i bolje zaigrali u nastavku, a prvu priliku imali su u 49. minuti kada je Alario šutirao, no golman domaćih Fahrmann odbranio je njegov udarac.Ipak, kazna za promašaje iz prvog poluvremena za Schalke je stigla u 61. minuti kada je Leon Bailey nakon solo prodora šutirao, lopta malo zakačila Nastastića koji je bio u bloku te završila iza leđa nemoćnog golmana domaće ekipe.Do kraja meča Schalke je pokušao stići do tri boda, ali najbolju priliku propustio je Harit u 80. minuti susreta, ali nije bilo promjene rezultata.