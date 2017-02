Saša Balić: U Tursku idemo na najvažniji dio priprema

Nogometaši FK Sarajevo svoje pripreme za proljetni dio prvenstva nastavljaju u Antaliji u Turskoj, a prije polaska na putovanje novinarima se obratio prvotimac Bordo ekipe Saša Balić.

Saša Balić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

"Danas idemo na završni, najbitniji dio priprema. Hvala Bogu, dosad nije bilo povreda, sve je prošlo kako treba. Idemo se uigravati, nadamo se da će i taj dio biti uspješan", izjavio je Balić.



Sarajevo će se boriti na dva fronta, a prioritet je plasman u neko od evropskih takmičenja.



"Jasno je svima da se borimo na dva fronta, moja je želja da zdravi prođemo pripreme. Krećemo u borbu utakmicu po utakmicu kao i dosad, cilj nam je Evropa, ali se ne odričemo titula u kupu i prvenstvu", rekao je nogometaš Sarajeva.



U ekipi vlada dobra atmosfera.



"Atmosfera je dobra, od ljeta smo zajedno i to nam je prednost. Sve je kako treba", kazao je Balić.



Sarajevo će u Turskoj odigrati tri prijateljske utakmice.



"Prijateljske utakmice služe da se ekipa uigrala i spremno dočekala prvenstvo. Svi igrači će dobiti priliku da pokažu što znaju, a na treneru je da odluči ko će započeti prvenstvo", dodao je crnogorski nogometaš.



Konkurenti tima s Koševa su doveli pojačanja, a u Bordo timu nije bilo većih turbulencija.



"Naši konkurenti su se pojačali, ali to ne mora biti prednost. Mi smo na okupu od ljeta i to nam ide u prilog. Uigrani smo i znamo naše mogućnosti", završio je Balić.