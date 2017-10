Članovi KAF Spartans Sarajevo i novoformirane reprezentacije BiH u američkom fudbalu danas su priredili iznenađenje bh. nogometnom reprezentativcu Asmiru Begoviću koji je stigao u BiH na okupljanje Zmajeva.

Igrači Spartanaca i naše reprezentacije su saznali da je Begović ljubitelj američkog fudbala te su mu odlučili prirediti iznenađenje. Obukli su svoju sportsku opremu te su Begovića dočekali na Međunarodnom aerodromu u Sarajevu, kratko se družili s njim i fotografisali te mu poklonili dres. Naš golman je potpisao jednu od njihovih lopti.



"Lijepo su me iznenadili, baš lijepo od njih. Oni znaju da sam fan američkog fudbala. Svaka im čast, neka rade i nastave igrati. Nadam se da će imati više podrške, da će se ovaj sport razvijati u BiH kao što se razvija širom Evrope, pogotovo u Velikoj Britaniji, gdje su utakmice rasprodane", izjavio je Begović.



Begovićeva podrška igračima također mnogo znači.



"Mnogo nam znači to što nas je podržao. On također prati američki fudbal, kao što i mi pratimo njegove nastupe u reprezentaciji i klubu. Željeli smo ga dočekati i uručiti mu dres, što smo danas ostvarili. Reprezentaciju čaka historijski nastup, mi ćemo sigurno otići, imali podršku ili ne. Mi smo Spartanci, novac ćemo sakupiti od sponzora ili sami, ali utakmice nećemo otkazivati", rekao je predsjednik KAF Spartans Sarajevo Eldar Balta.



Begović se potom zaputio na okupljanje reprezentacije BiH na Ilidžu, gdje će biti baza priprema Zmajeva uoči utakmica protiv Belgije i Estonije, koje se igraju 7. i 10. oktobra. Belgijance ćemo dočekati na Grbavici, dok ćemo Estoncima biti gosti.



S druge strane, reprezentaciju BiH u američkom fudbalu očekuje historijski nastup, a to je 3. Balkan Bowl u Somboru koji 7. i 8. oktobra organizuje Srpska asocijacija američkog fudbala (SAAF).



Podsjetimo, reprezentaciju BiH čine igrači KAF Spartans iz Sarajeva, bijeljinskog KAF Lavovi, tuzlanskog KAF Saltminers i mostarskih Eaglesa.