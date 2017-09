Nogometaši Sarajeva su tek iz četvrtog pokušaja u ovoj sezoni uspjeli osvojiti bodove na Koševu. Bordo tim je na Musemićevom debiju na klupi rezultatom 4:0 savladao Vitez.

Prvo poluvrijeme je proteklo u totalnoj dominaciji Sarajeva, no mreže se nisu tresle.U 13. minuti navijačima Sarajeva je sada već uobičajenu scenu priredio Hebibović. Nakon kornera Mihojević je šutirao glavom i pogodio stativu, lopta se odbila do Hebibovića koji sa samo pola metra promašuje prazan gol i na taj način je upropastio najbolju priliku u prvom poluvremenu.Sarajevo je u drugih 45 minuta odigralo mnogo bolje. U 47. minuti Ahmetović je doveo Sarajevo u vodstvo nakon kontranapada.U 55. minuti odbrana Viteza je zaboravila markirati Velkoskog u kaznenom prostoru prilikom izvođenja slobodnog udarca sa strane, te je Makedonac neometan glavom pogodio mrežu Tirića za 2:0.U 67. minuti Ahmetović je iskoristio asistenciju Velkoskog i postigao je svoj drugi pogodak na meču za 3:0.Sarajevo je moglo i ubjedljivije slaviti, no u 72. minuti Velkoski je "prekopirao" Hebibovićev promašaj, te je sa samo tri metra promašio mrežu već savladanog Tirića.U 85. minuti dvojica rezervista su najzaslužniji za četvrti pogodak u mreži Tirića. Mladi Hadžić je na Kuzmanovićevu asistenciju pogodio glavom za konačnih 4:0.Sarajevo se, barem privremeno, popelo na osmu poziciju na tabeli sa osam bodova, dok je Vitez i dalje posljednji sa samo jednim osvojenim bodom.