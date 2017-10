Nogometaši Sarajeva su ponovo razočarali svoje navijače. U desetom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine tri boda s Koševa je odnijela Krupa koja je slavila rezultatom 3:2.

Nogometaši Sarajeva su ponovo razočarali svoje navijače. U desetom kolu Premijer lige Bosne i Hercegovine tri boda s Koševa je odnijela Krupa koja je slavila rezultatom 3:2.

Sarajevo je još jednom podbacilo i to na 30. rođendan njihovih najvatrenijih navijača Hordi zla.Gosti su poveli u 27. minuti kada je Bekić kiksao nakon duge lopte i dopustio Ljubenoviću da izađe sam na Pavlovića i matira ga za vodstvo Krupe rezultatom 1:0.Sarajevo je u prvom poluvremenu bilo bezidejno, a do izjednačenja je stiglo u 65. minuti. Ahmetović je odigrao povratnu loptu za Sarića koji pogađa Kutićev gol sa više od 25 metara.Samo dvije minute kasnije Ahmetović je promašio stopostotnu priliku za Bordo tim. Izašao je sam na Kutića i pokušao ga driblati, ali je golman gostiju uhvatio loptu.Ahmetović se iskupio za taj promašaj u 80. minuti. Kadušić je ubacio sa desne strane, a Ahmetović je glavom matirao Kutića za 2:1.Tada se činilo da će Sarajevo ostvariti pobjedu, no potom je uslijedio hladan tuš. U 82. minuti Marjanović je izašao sam na Pavlovića, zaobišao ga i postigao pogodak za 2:2, a samo dvije minute kasnije Aleksić je pogodio glavom za pobjedu Krupe rezultatom 3:2.Posljednju priliku Bordo tim je imao u 90+4. minuti kada je Kutić sjajno odbranio šut Velkoskog sa dvadesetak metara i na taj način sačuvao prednost svoje ekipe.