Nogometaši Sarajeva slavili su u Zenici na gostovanju kod Čelika rezultatom 2:0 u drugom kolu Premijer lige BiH.

Sarajevo je od početka dominiralo, igralo se na polovini Čelika, ali se na prvo veliko uzbuđenje čekalo do 17. minute.Hebibović je sa desne strane ubacio po zemlji, Velkoski je šutirao sa deset metara, ali je golman Čelika Marković čudesnom intervencijom spasio svoj gol.Čelik je iz svog prvog ozbiljnog napada mogao doći do vodstva u 34. minuti. Nakon kornera Duraković je šutirao glavom, najprije se zatresla prečka, pa je potom Kadušić sa linije izbacio loptu, a u gužvi u petercu igrači Čelika se nisu snašli i lopta je otišla pored gola.Sarajevo je povelo na početku drugog poluvremena. U 54. minuti najprije je Bekić ubacio sa lijeve strane, Rahmanović šutirao pravo u Markovića, a u nastavku akcije Hebibović asistira Rahmanoviću koji sa pet metara rutinski šalje loptu u nebranjeni dio mreže za 1:0.U 71. minuti Velkoski je organizovao kontranapad i asistirao Hadžiću koji je na poluvremenu zamijenio neprimjetnog Ahmetovića. Mladi napadač Sarajeva je izašao sam na Markovića, ali je golman Čelika odbranio njegov udarac.Hadžić se iskupio za promašaj u 76. minuti i postigao svoj prvijenac u seniorskom nogometu. Nakon još jedne kontre ponovo se našao oči u oči sa Markovićem i pogodio je sa ivice kaznenog prostora za 2:0.Čelik je do kraja susreta preko Šabanovića pokušao doći do počasnog pogotka, ali je njegov udarac sa 20 metara otišao preko gola.Ovo je bio prvi trijumf Sarajeva nakon 16 godina u ligaškoj utakmici u Zenici protiv Čelika. Posljednji put u ligi Sarajevo je slavilo u sezoni 2000/2001 kada su Šašivarević i dva puta Šaranović pogodili u trijumfu 3:0.