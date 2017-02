Sarajevo i Željezničar osvajanjem tri boda žele smanjiti razliku za liderom

Foto: Arhiv/Klix.ba

Preostale dvije utakmice 19. kola Premijer lige igraju se danas. Sarajevo dočekuje Vitez, dok će Željezničar gostovati Krupi.

Bordo i Plavi tim, u slučaju osvajanja tri boda, smanjit će razliku za mostarskim Zrinjskim i učinit će utrku za naslov prvaka neizvjesnom. Izabranici Mehmeda Janjoša stigli bi sa trijumfom na minus dva boda zaostatak za Plemićima. Ipak, svjesni su u bordo svlačionici da ih čeka teška utakmica.



"Vitez na strani igra odlično. Osvojili su 14 bodova i to nas upozorava. Dobili su Željezničar na Grbavici, pobijedili su Mladost i odigrali neriješeno u Širokom Brijegu. Ne bježimo od uloge favorita i učinit ćemo sve da osvojimo tri boda. Nismo mijenjali ekipu i mislimo da je to prednost u ovom trenutku. Naš plan i cilj je da idemo u Evropu, ali ne bježimo od osvajanja trofeja", naglasio je prvi šef struke FK Sarajevo Mehmed Janjoš.



Tim sa Koševa u nastavak prvenstva ulazi sa identičnom ekipom (uz dvije prinove) koja je igrala u jesenjem dijelu sezone. Nakon dugo vremena čelnici koševskog tima odlučili su se za ovakav potez. Ostaje da vidimo hoće li se to pokazati kao ispravan potez. Podrška igračima u bordo dresovima neće izostati niti u ovom okršaju. Pristalice Sarajeva vjeruju kako aktuelni igrački kadar može osvojiti jedan trofej u aktuelnoj sezoni. Vitez na najveći bh. stadion ne stiže sa bijelom zastavom.



Krupi na megdan dolazi sarajevski Željezničar. Tim sa Grbavice sa mnogo ambicija ulazi u nastavak sezone. Prvi šef struke Slavko Petrović naglašava kako je cilj na ovom gostovanju jasan - osvajanje kompletnog plijena.



''Svi igrači su kao zapete puške, imamo gostovanje koje se može računati kao teže i to na podlozi koja nam baš i ne leži. Međutim, sve zadatke koje smo imali tokom pauze smo odradili, igrači su spremni. Ako nogometaši ispoštuju sve što dogovorimo, uopće nemam glavobolju da se nećemo vratiti s tri boda", izjavio je Petrović.



Željezničar će u Krupi na Vrbasu imati i ogromnu podršku s tribina.



I u domaćem taboru sa optimizmom očekuju okršaj sa timom sa Grbavice. Krupa i Željezničar će po treći put odmjeriti snage u zvaničnim utakmicama, a Sarajlije do sada imaju stopostotan učinak. Tako će nedjeljni meč biti prilika za izabranike Slobodana Starčevića da se revanširaju Želji i prvi put ostvare pozitivan rezultat.



"Ne treba trošiti riječi ko je i šta Željezničar, jedan od najboljih klubova u BiH. Pred nama je ozbiljan i težak ispit, moramo da damo maksimum svim 90 minuta. Želimo u Ligu za prvaka, a pobjedom protiv direktnog rivala bi se značajno približili konačnom cilju", rekao je Ajdin Redžić, jedan od najboljih igrača Krupe.



Parovi i satnica:



Nedjelja

Sarajevo - Vitez 13:00 sati (prijenos na Arena Sport BiH)

Krupa - Željezničar 14:30 sati (prijenos na Moja TV)



Rezultati utakmica odigranih u subotu: Mladost – Sloboda 3:1, Radnik - Olimpik 2:0, Metalleghe - Široki Brijeg 1:0, Čelik - Zrinjski 1:1.