Nogometaši Sarajeva pobijedili su u 111. vječitom derbiju na Koševu u okviru 9. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine ekipu Željezničara rezultatom 1:0.

Plavi su znali i prije utakmice na Koševu da su im u posljednja dva kola potrebna minimalno četiri boda da bi osigurali titulu, dok je Bordo timu bilo potrebno pravo čudo za naslov, jer ne zavise samo od svojih rezultata.Tim s Grbavice u prvih deset minuta imao je inicijativu, ali bez nekih izrazitih prilika. Kasnije je ekipa Mehmeda Janjoša uspostavila kontrolu na terenu nakog čega je i došla do vodstva.Strijelac je bio Amer Bekić u 22. minuti iz penala nakon što je prethodno u šesnaestercu Kerlu lopta pogodila u ruku.Željezničar je u 28. minuti imao sjajnu priliku nakon gužve u šesnaestercu, ali je Pavlović odlično intervenisao.Minut poslije, fenomenalna šansa za Sarajevo kada Hebibović izlazi sam ispred golmana Kjosevskog, zaobilazi ga, ali je promašio prazan gol.Obje ekipe do kraja poluvremena imale su još nekoliko prilika za postizanje gola, međutim, rezultat se nije mijenjao.U nastavku je Željezničar imao veći posjed lopte u svojim nogama, ali nisu uspjeli da ozbiljnije zaprijete Pavloviću.S druge strane, Hebibović je mogao u 76. minuti mogao uvećati vodstvo, ali je opet bio neprecizan tako da promjene rezultat do kraja meča nije bilo.Sarajevo je uprkos današnjoj pobjedi ostalo na trećem mjestu Lige za prvaka s dva boda zaostatka u odnosu na lidera Zrinjski, dok je Željezničar pao na drugo mjesto i ima bod manje kolo prije kraja prvenstva u odnosu na Mostarce.