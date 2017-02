Santi Cazorla definitivno neće igrati za Arsenal do kraja sezone

Santi Cazorla (Foto: EPA)

Arsenal će sezonu završiti bez Santija Cazorle, koji se oporavlja od povrede.

Drugu sezonu zaredom Arsenalove planove za napad na titulu kvare povrede Cazorle, koji je ključni igrač u ekipi menadžera Arsenea Wengera. On se odlično uklopio u formaciju 4-2-3-1 te u protekle dvije godine pruža odlične partije. Njegov zadatak je da preuzima loptu od odbrane i pokreće brze napade svoje ekipe. no, 32-godišnji Španac nema sreće.



Posljednji nastup je Cazorla upisao sredinom oktobra kada se povrijedio na utakmici Lige prvaka protiv Ludogoreca u grupnoj fazi Lige prvaka.



Cazorla će se na teren vratiti tek sljedeće sezone. Nakon dvije komplikacije je njegov problem sa skočnim zglobom je riješen, no, oporavak je veoma spor. Topnici su odlučili da mu daju vremena i spreme ga za sljedeću sezonu umjesto da ga požuruju i pokušaju iskoristiti u ovoj sezoni.



Prosjek pobjeda s Cazorlom u timu Arsenala iznosi 75 posto, a bez njega 53 posto.