Salihović otvoreno: Meč protiv Herthe ne budi posebne emocije u meni

Nogometni reprezentativac Bosne i Hercegovine Sejad Salihović otvoreno je rekao da sljedeći meč njegovog HSV-a protiv Herthe u Berlinu neće probuditi nikakve posebne emocije u njemu.

Hamburger Morgen Post objavio je da će sljedeći meč HSV-a biti poseban za igrača iz Bosne i Hercegovine jer je on u prošlosti igrao u Herthi, što je Salihović sasvim iskreno demantovao.



On kaže da mu porodica i danas živi u Berlinu te da je ovaj meč za njega važan isključivo zato što su njegovoj ekipi potrebni bodovi.



"Moja porodica i danas živi u Berlinu, međutim, ja nemam nikakav poseban osjećaj pred ovu utakmicu. Sljedeći meč protiv Herthe je od velike važnosti za HSV pa je samim tim to jedini razlog zbog kojeg će biti važan za mene", kazao je Salihović.



Salihović je za prvi tim Herthe odigrao samo pet utakmica, dok je za drugu ekipu berlinskog kluba upisao 88 nastupa u kojima je postigao 35 pogodaka.