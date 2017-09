Saha savjetuje Mourinha: Dovedi Varanea i Aubameyanga i imat ćeš brutalnu ekipu

Foto: EPA-EFE

Nekadašnji nogometaš Manchester Uniteda Louis Saha smatra kako menadžer Jose Mourinho mora još pojačati ekipu za okršaje s najboljim te je poručio koju dvojicu igrača bi trebao dovesti da složi brutalan tim.

Nekadašnji nogometaš Manchester Uniteda Louis Saha smatra kako menadžer Jose Mourinho mora još pojačati ekipu za okršaje s najboljim te je poručio koju dvojicu igrača bi trebao dovesti da složi brutalan tim.

"Pokušao bih kupiti Raphaela Varanea. Sjajan je stoper i donio bi dosta toga dobrog u odbranu Uniteda. Drugi je igrač Pierre-Emerick Aubameyang. Vrlo je brz, ima osjećaj za prostor i uvijek prati loptu. Dosta me impresionirao posljednjih godina. Također, vrlo je važno i to da se radi o igraču koji ulaže u sebe i želi napredovati. Mislim da bi i on bio dobro pojačanje", rekao je Saha.



Transferi ovog dvojca na Old Trafford ipak su gotovo nemoguća misija, jer ih Real Madrid i Borussia Dortmund ne planiraju pustiti.



Inače, United je sezonu otvorio furiozno i nakon dugo vremena ekipa izgleda konkurentno u trci za trofej Premiershipa i Lige prvaka.