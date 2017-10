Široki Brijeg je u derbiju 13. kola Premijer lige BiH preokretom došao do pobjede 2:1. Treneri Širokobriježana i Plemića su otkrili svoje utiske.

"Čestitam igračima na htijenju, igri, zalaganju i pobjedi. Također, čestitam i Zrinjskom, derbi je bio kvalitetan, s puno intenziteta. Obje ekipe su od prve minute spustile rukavice i krenule prsa u prsa. U početku su imali neke šanse, u prvom poluvremenu nam je dosta problema stvarao njihov romb u sredini, nisu me iznenadili, ali se pojedini igrači nisu najbolje snalazili u situaciji kada je Zrinjski imao loptu. Gosti su došli u vodstvo iz akcije iz koje nismo trebali primiti gol, ali su imali dvije dobre prilike. U poluvremenu sam smatrao da trebamo mijenjati, vratili smo 3-4-3 pa smo i mi u sredini stavili romb i praktično igrali čovjek na čovjeka. Pokušali smo igrati agresivno i preuzeti kontrolu, imali smo viška u odbrani. To je dobro funkcionisalo, određeni automatizmi već postoje u tom sistemu. Izmjenama smo dobili dodatni tonus i uspjeli preokrenuti utakmicu", izjavio je trener Širokog Goran Sablić.



Slišković smatra da Plemići nisu zaslužili poraz.



"Došli smo s namjerom da odigramo kvalitetno i borbeno, mislim da je bilo tako veći dio utakmice. Nakon primljenog gola je ušla voda u uši, to obično tako biva. Promjena koju je u formaciji napravio trener Širokog nije nas posebno iznenadila, ali je kod igrača stvorila pometnju. Dobro smo se donekle nosili, iako je Široki napravio pritisak u drugom poluvremenu, kretnje njihovih igrača su bile mnogo kvalitetnije. Mislim da smo zaslužili više od poraza, ali čestitam domaćinu na pobjedi i želim mnogo uspjeha u nastavku prvenstva. Drago mi je da je jedna ekipa iz Hercegovine naučila kako se oduzima vrijeme, naučili smo ono što rade Bosanci. Neka i nama u glavu dođe kako se krade vrijeme. Derbi je zadovoljio, tri gola, dosta lijepih akcija, borbenosti i volje. Nije bilo većih incidenata", rekao je Slišković.