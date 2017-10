Sablić uoči duela s Plemićima: Zrinjski je prvak, ali nije kvalitetniji od nas

Goran Sablić (Foto: Arhiv/Klix.ba)

U nedjelju će na stadionu Pecara biti odigran hercegovački derbi između Širokog Brijega i Zrinjskog, a Širokobriježani utakmicu dočekuju s mnogo samopouzdanja.

"Zrinjski je dvostruki uzastopni prvak, aktuelni lider, ali nije kvalitetniji od nas bez obzira i na nedavnih osam bodova zaostatka ili aktualnih minus tri. Niko, pa ni Zrinjski, kojeg maksimalno respektujemo, nije favorit protiv Širokog Brijega na Pecari. Uvjeren sam da ćemo odigrati kvalitetan derbi i ostvariti pobjedu protiv velikog rivala kakav je Zrinjski", izjavio je trener Širokog Brijega Goran Sablić.



On je naglasio da je ekipa puna samopouzdanja, koje raste iz utakmice u utakmicu, kao i da pozitivan niz Širokog svakako predstavlja psihološki bonus u derbiju. S druge strane, on smatra da bez obzira kakav ishod u nedjelju bio, to neće odlučiti prvenstvenu utrku do čijeg kraja je još dugo, jer ekipa Širokog je izuzetno stabilna i zrelija nego prošle sezone.



Pobjedu nad velikim rivalom očekuje i prvotimac Širokobriježana Luka Menalo.



"Nije bitno ko će postići gol, neka to bude i Bilobrk, samo da mi pobijedimo i obradujemo naše navijače. U najboljoj smo formi od svih ekipa u Premier ligi BiH i vjerujem da ćemo to potvrditi i protiv Zrinjskog", poručio je Menalo.