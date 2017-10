Ronaldo o djetinjstvu: Plakao sam jer su me odvojili od porodice, nogomet me održavao

Foto: EPA-EFE

Velika nogometna zvijezda Cristiano Ronaldo govorio je za "The Players Tribune" o svom odrastanju i o teškim danima u djetinjstvu.

Naime, Ronaldo je još prije tinejdžerskih dana napustio rodnu Madeiru i postao član omladinske škole Sportinga u Lisabonu.



"Plakao sam skoro svaki dan. Bio sam u Portugalu, ali kao da sam se preselio u drugu zemlju. Govor i akcenti su bili drugačiji pa sam mislio da pričaju drugim jezikom. Također, i kultura je bila drugačija. Nisam poznavao nikoga i bio sam veoma usamljen. Porodica je mogla da me posjećuje jednom u četiri mjeseca. Mnogo su mi nedostajali i to me je mnogo boljelo. Nogomet me je održavao", prisjetio se Ronaldo dana iz Sportingove akademije.



Portugalac je s Manchester Unitedom, Realom i Portugalom osvojio gotovo sve moguće trofeje, a ističe da je s 11 godina u glavi prelomio šta želi u životu.



"Čuo sam i da mnogi za mene govore da sam mali. To je bila istina. Bio sam mršav i bez mišića. S 11 godina sam odlučio. Znao sam da imam mnogo talenta, ali da je potrebno da radim mnogo više nego drugi. Riješio sam da više ne igram kao dijete, da se ne ponašam kao dijete. Riješio sam da počnem trenirati kao da sam najbolji na svijetu. Ne znam odakle mi je došao taj osjećaj. Bilo je to u meni, kao glad koja nikada ne odlazi", zaključio je Ronaldo.