Romario bez lažne skromnosti: Bio sam duplo bolji golgeter od Messija i Ronalda

Foto: EPA-EFE

Legendarni brazilski fudbaler Romario de Souza Faria dotakao se rivaliteta između Cristiana Ronalda i Lionela Messija, a njihove sadašnje igre uporedio je s onim što je on kao fudbaler radio.

Romario, koji je u svojoj karijeri igrao za mnoge klubove, najzapaženiji trag ostavio je u PSV Eindhovenu gdje je u 107 utakmica postigao 96 pogodaka, dok je u Barceloni u periodu od 1995-1996. godine postigao 34 pogotka u 46 odigranih utakmica.



Kako kaže, u vrijeme dok je on igrao fudbal, bio je duplo bolji golgeter od Messija i Ronalda koji danas iz sezone u sezonu ruše sve rekorde.



"Lionel Messi i Cristiano Ronaldo, zajedno s Neymarom, najbolji su na svijetu. Ovo što su oni postigli je fenomenalno. No, u postizanju golova, bio sam duplo bolji od njih. Istina je da oni imaju različite karakteristike u odnosu na one koje sam ja imao, ali sam ja bolji", rekao je ovaj nekadašnji reprezentativac Brazila.



Također, on je dodao kako mora odati priznanje za sve što su ovi fudbaleri osvojili u svojoj karijeri, ali da stoji iza svojih riječi da je bio bolji golgeter od njih.



Romario također tvrdi da je u svojoj karijeri postigao više od 1000 golova i ne misli da će neki od ovih igrača moći da stigne do tog cilja.