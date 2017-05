U pretposljednjem, 37. kolu Serije A Roma je u gostima rezultatom 5:3 pobijedila Chievo, a 28. ligaški gol za Vučicu postigao je Edin Džeko koji sada ima tri gola prednosti u odnosu na konkurente na listi najboljih strijelaca lige.

Chievo je poveo preko Castra koji je pogodio u 15. minuti, ali je El Shaarawy u 28. izjendačio na 1:1. Potom Inglese u 37. minuti donosi novo vodstvo domaćem timu, a onda do kraja poluvremena Salah pogađa za 2:2.Roma do prvog vodstva na utakmici dolazi u 58. minuti kada El Shaarawy postiže svoj drugi pogodak na meču. Nešto manje od 20 minuta kasnije, tačnije u 77. minuti i Salah postiže novi gol te dovodi Romu na prag pobjede.Sve dileme oko pobjednika riješio je Edin Džeko koji u 83. minuti nakon što mu je loptu dodao Nainggolan sa oko 20 metara sjajnim udarcem postiže svoj 28. gol u ligi ove sezone. Konačnih 5:3 postavlja Inglese u 86. minuti.Fenomenalni Dijamant sada ima tri gola prednosti u odnosu na prvog konkurenta na listi najboljih strijelaca lige Belottija koji do kraja prvenstva ima dva meča. Isti broj golova kao i Belotti (25) postigao je i Mertens iz Napolija, a slijede Icardi i Higuain sa po 24. Svi oni do kraja prvenstva imaju još dva meča, dok će Edin odigrati još jedan.Računajući sva takmičenja u kojima je igrao ove sezone Džeko ima 38 postignutih golova u 51 nastupu.Roma sada ima četiri boda više od Napolija koji ima utakmicu manje. Osvajanje drugog mjesta na tabeli jako je važno pošto ono vodi u grupnu fazu Lige prvaka, dok treće mjesto vodi u playoff za Ligu prvaka.