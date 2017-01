Roma dovela Greniera iz Lyona, Paredes vjerovatno odlazi

Roma je zvanično realizovala transfer Clementa Greniera iz Lyona, koji je došao na posudbu.

Grenier je stigao na posudbu do kraja sezone, koja će Romu koštati 3,5 miliona eura. Također, Vučica ima opciju da na kraju sezone otkupi njegov ugovor. Dvadesetšestogodišnji veznjak je uspješno obavio ljekarski pregled i spreman je za nastupe u Romi. Ipak, on neće biti na raspolaganju za utakmice koje će Roma igrati u Evropskoj ligi. Danas je upoznao saigrače, a dobrodošlicu mu je poželio i kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko.



Roma bi mogla prodati Leandra Paredesa, što je danas najavio i trener rimskog kluba Luciano Spalletti. Za ovog nogometaša je zainteresovan Liverpool, a tu su još Everton, Chelsea, West Ham, Arsenal i Hull City. Ipak, on je najbliži Redsima, jer ga menadžer kluba s Anfielda Jurgen Klopp po svaku cijenu želi vidjeti u svojoj ekipi.



Posao bi mu mogao pokvariti Juventus, koji je za 23-godišnjeg Argentinca spreman platiti 25 miliona eura. Roma traži tačno toliko, ali i 5 miliona eura bonusa.



Spalletti bi nakon prodaje Paredesa pokušao dovesti Godfreda Donsaha iz Bologne.