Riad Bajić (22), nogometaš Konyaspora, trenutno je drugi strijelac turske Super lige sa devet postignutih pogodaka, a danas je potpisao ugovor sa ovim klubom do 2020. godine. I

za sebe je ostavio poznate napadače poput Mousse Sowa i Robina Van Persieja. Nekadašnji nogometaš Željezničara sjajno igra ove sezone, a nedavno je ugledni španski sportski list Marca objavio listu od 10 mladih nogometaša za koje smatra da će dominirati Starim kontinentom, a među njima je bio i napadač Konyaspora Riad Bajić. Na listi su se nalazili igrači starosti između 19 i 23 godine. U razgovoru za Klix.ba Bajić naglašava kako se već navikao na tursku ligu i da je sada mnogo lakše igrati utakmice."Period adaptacije je iza mene i mogu reći da sam zadovoljan svojim nastupima i učinkom. Postigao sam devet golova, a upisao sam i dvije asistencije. Trenutno sam drugi strijelac lige. Mnogi bi se iznenadili kvalitetom Super lige kao što sam i ja. Igračka imena kao sto su Quaresma, Kjaer, Podolski, Sneijder... garantuju kvalitet, a o samim uslovima je suvišno trošiti riječi'', kazao je Bajić koji je u Konyaspor stigao u sezoni 2015./2016.Bh. reprezentativac podvlači kako se navikao na život u Turskoj, a uspio je savladati i jezik. Bez dvojbe, Bajić je igrač u usponu i njegov vrhunac tek se očekuje."Nije bilo teško priviknuti se na nešto lijepo, a trudim se da pričam turski jezik i ne ide to loše. Dosta razumijem i što se tiče samog nogometa više mi ne treba prevodilac“, kaže Riad.U utakmici 18. kola turske Super lige koja se igrala proteklog vikenda Bajić je postigao izuzetno važan gol za Konyaspora koji je pobijedio ekipu Rizespora 2:1. Sada im slijedi borba za vrh tabele."Prošle godine smo zauzeli treće mjesto i to je ujedno bio najveći uspjeh kluba u historiji. Također, stigli smo do polufinala kupa. Volio bih kada bi smo i ove godine uspjeli izboriti izlazak u Evropu, bilo to kroz ligu ili kup. Trenutno smo na šestom mjestu“, tvrdi naš sagovornik.Premda je Bajić bio na spisku selektora Mehmeda Baždarevića, još uvijek nije debitovao za seniorski tim. Vjeruje kako će se i to uskoro desiti."U reprezentaciji sam bio dva puta i svakako da mi je čast biti pozvan u državni tim. Nisam još uspio da debitujem, ali se nadam da će se u skoroj budućnosti i to dogoditi. Bio bi veliki uspjeh da ponovimo odlazak na Mundijal. Očekuje nas težak zadatak do kraja kvalifikacija, ali vjerujem da smo sposobni i dovoljno kvalitetni da to i napravimo“, napominje napadač Konyaspora.Riad ne zaboravlja "prvu ljubav“ Željezničar. Igrač koji se probijao talentom i upornošću podvlači kako detaljno prati dešavanju u taboru tima sa Grbavice. Podsjetimo, u augustu 2015. godine sa suzama u očima oprostio se od navijača Plavih."Željo je kao ona voda sa Baščaršije. Ko jednom proba, mora da se vrati pa tako i ja. Od kada znam za sebe znam i za Želju. To je dio mene i s velikom pažnjom pratim sva dešavanja u klubu. Navijam, bodrim i to je za sada jedino što mogu da napravim. A jednoga dana, ko zna...“, zaključio je Bajić.