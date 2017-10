Reus rastužio Njemačku: Dao bih sav zarađeni novac da zdrav igram fudbal

Foto: EPA-EFE

Ofanzivac Borussije Dortmund Marco Reus u razgovoru za njemačke medije rekao je kako bi dao sav novac koji je zaradio u karijeri da napokon bez povreda radi ono što najviše voli - igra fudbal.

Nijemac koji već godinama ima velike probleme s raznim povredama kaže da je najgora stvar kod povrijeđenih igrača to što moraju trenirati samostalno i da to postane teško nakon određenog vremena.



"Najgore je što treniraš sam. Nakon tri sedmice ti postane stvarno teško. To je užasan mentalni test jer si sam sa sobom i znaš da ne smiješ propustiti nijednu vježbu. Mi fudbaleri dobro zarađujemo, ali nekada plaćamo veliku cijenu", rekao je Reus.



Nakon toga, kazao je kako bi dao sav zarađeni novac samo da može igrati fudbal bez problema s povredama.



"Sav novac u karijeri bih zamijenio samo za to da sam zdrav i da mogu raditi ono što volim, a to je igranje fudbala. Ovo sad me ubija", rekao je Reus.



Podsjećamo, Marco Reus propustio je Svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine nakon što se mjesec dana pred takmičenje povrijedio, a također nije nastupio ni na prošlogodišnjem izdanju Evropskog prvenstva u Francuskoj.