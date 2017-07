Repuh: U Zenicu idemo kao favoriti, od igrača očekujem maksimum i pobjedu

Senad Repuh

Nogometaši Sarajeva igrat će u nedjelju utakmicu 2. kola Premijer lige BiH na gostovanju kod Čelika u Zenici. Očekivanja od predstojećeg susreta prenio je za zvaničnu klupsku internet-stranicu Senad Repuh, član stručnog štaba Bordo kluba.

"Smatram da smo svjesni slabo odigrane utakmice protiv Zrinjskog. To nije način na koji Sarajevo treba igrati i s takvom igrom ne možemo ni očekivati rezultate. Sigurno je da su prije utakmice prvog kola očekivanja bila velika, kako nas, tako i navijača, ali je ispadanje u Evropi ostavilo psihološkog traga na igrače, to se jednostavno vidjelo. Radili smo ove sedmice dosta individualno, naročito na podizanju atmosfere i u Zenicu idemo kao favoriti. Očekujem maksimalan angažman svih igrača i pobjedu, koja bi nam u ovom trenutku bila vjetar u leđa", rekao je Repuh.



Stručni štab je obavio razgovore s igračima te se vrijedno radilo na otklanjanju nedostataka.



"Obavili smo mnogo razgovora sa igračima. Svjesni smo da je jedna loša sedmica iza nas i trebamo izvući pouke iz grešaka koje smo pravili na terenu i iste ispraviti. Nažalost je bilo grešaka, koje smo svi vidjeli i nadam se da takve greške Sarajevo neće ponoviti u nastavku sezone. Sutra imamo priliku da ostvarimo pobjedu, koju ćemo, vjerujem, iskoristiti. Mogu reći da je ekipa trenirala jako dobro u ovoj sedmici", kazao je član stručnog štaba FK Sarajevo.



On je otkrio i informacije o zdravstvenom stanju ekipe Sarajeva prije sutrašnje utakmice.



"Imamo povoljan zdravstveni bilten. Svi igrači su spremni i konkurišu za sastav, što nas raduje u ovom trenutku", zaključio je Repuh.



Utakmica između Čelika i Sarajeva se igra s početkom u 19:30 sati uz direktan TV prenos na Moja TV.