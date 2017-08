Repuh: Razmišljam o ostavci ako će to promijeniti nešto u ekipi

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Sarajevo je u petom kolu Premijer lige BiH izgubilo kod kuće od Željezničara rezultatom 1:0.

Trener Sarajeva Senad Repuh je nakon meča bio veoma razočran konačnim ishodom meča.



"Nemam šta zamjeriti igračima na zalaganju. Želja je bila prevelika, kao što i uvijek bude na derbiju. Kada otvorite onako utakmicu i dobijete crveni, to puno mijenja ono što ste planirali pred utakmicu. S igračem manje smo dobro odgovorili Želji, stvorili neke šanse ali nismo ih realizovali", rekao je Repuh, te dodao:



"Jedanaesterci su naša boljka. Čestitam Željezničaru na pobjedi. Derbi je bio borben kao i uvijek, bilo je i nekog kvaliteta, ali igra sa deset igrača je promijenila način igre obje ekipe", kaže Repuh koji je poželio sreću gradskom rivalu.



"Želim puno sreće Željezničaru, a mi moramo rješavati svoje probleme, popraviti atmosferu oko nas jer je to preduslov za poboljšanje svega. Imamo kvalitetnu ekipu, ali su neke druge stvari problem, a to sve utiče na kvalitetu igre. Naši igrači se ne mogu nositi sa pritiskom", rekao je Repuh koji je istakao kako razmišlja o ostavci.



"Razmišljam o ostavci ako će to promijeniti nešto u ekipi, ali prije svega moram sjesti sa upravom pa vidjeti šta ćemo uraditi", rekao je Repuh.



Repuh kaže kako je veoma teško popraviti stanje koje trenutno vlada u Sarajevu.



"Vizija se pravi prije početka sezone, a sada ne možemo mijenjati stvari radikalno. Turbulencije u Sarajevu se posljednje 2, 3 godine konstantno ponavljaju. Treba izaći sa jasnom vizijom pred navijače i medije i reći šta tačno očekujemo i kakvi su nam ciljevi", istakao je Repuh, te se zahvalio navijačima na podršci.



"Moram pohvaliti naše navijače, a drago mi je da je i Željina publika bila prisutna. Nažalost, nismo obradovali naše navijače i razumijemo njihovo nezadovoljstvo", rekao je na kraju Senad Repuh.