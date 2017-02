Reflektori na stadionima od 2018. obavezni za sve premijerligaške klubove

Svi klubovi koji se takmiče u Premijer ligi Bosne i Hercegovine od sezone 2018/2019. svoje domaće utakmice morat će igrati na stadionima koji imaju reflektore.

Ova izmjena infrastrukturnog kriterija u sklopu dopuna pravilnika o licenciranju predstavljena je na seminaru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine koji je održan u Vogošći.



"Poseban akcent u izmjenama pravilnika o licenciranju bio je na infrastrukturnim i finansijskim kriterijima koji su pretpjeli najveće izmjene u odnosu na prethodne sezone. Klubovi će svoje domaće susrete morati igrati na stadionima koji imaju reflektore, a u slučaju da ne ispunjavaju taj kriterij, domaće mečeve igrat će na nekom drugom stadionu koji ima reflektorsko osvjetljenje", rekao je za portal Klix.ba Adnan Džemidžić, rukovodilac Odjela za licenciranje klubova u NSBiH.



Džemidžić je istakao da je rok klubovima za prijavu stadiona koji ispunjava uslove do žrijeba takmičarske sezone.



"Iz godine u godinu želimo se približiti onome što su kriteriji u pravilnicima UEFA-e. Na dobrom smo putu, a očekujemo da u sezoni 2018/2019. kriteriji koji vrijede u UEFA-i budu u potpunosti primijenjeni i u našem domaćem takmičenju", istakao je Džemidžić.



Osim infrastrukturnog kriterija značajne izmjene pretrpjet će i finansijski sektor.



"Radit će se finansijski izvještaj na polugodišnjem nivou, a ne na godišnjem kao što je to bio slučaj do sada. Poznato je da UEFA vrši monitoring svih klubova koji iz domaćih takmičenja ostvare plasman u evropska 30. juna i 30. septembra. Tako želimo da se i mi približimo tom standardu, odnosno da pravimo presjeke stanja s kojim bismo odmah uočili nepravilnosti i preventivno djelovali", kaže Džemidžić za kraj razgovora.



Inače, seminaru su prisustvovali i predstavnici revizorskih kuća koji su zaduženi za ispitivanje finansijskog poslovanja klubova Premijer lige.



Svi učesnici saglasni su da je neophodna još bolja uzajamna saradnja, kako bi razmjenom iskustava svi klubovi aplikanti na što efikasniji način ispunili obaveze iz traženih kriterija.