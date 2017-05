Reakcija kluba sa Pecare nakon kazne: Za Široki Brijeg izgleda ne vrijede ista pravila

Nakon što je Široki Brijeg kažnjen sa 25.000 KM i sedam mečeva suspenzije Pecare, hercegovački klub je izdao opširno saopćenje.

Široki Brijeg je najavio da će uložiti žalbu, a u saopćenju su se čelnici kluba osvrnuli na analizu odluke i dosadašnja iskustva Disciplinske komisije.U saopćenju, između ostalog, Širokobriježani navode da se tokom utakmice protiv Sarajeva samo jednom čulo sa tribina "gazi balije" i "za dom spremni"."Ako pogledamo malo genezu problema ovakvih i sličnih uzvika, primjetit ćemo da to i nije nešto novo, a niti rijetko na stadionima diljem ove zemlje. Uzvik kojim se Gazi Balija, Ustaša, Četnik, Cigan ili netko treći, češći je na našim stadionima nego pozdrav Dobar dan. Ali to do sada nije bio razlog da se netko kazni s 25.000,00 KM i sedam utakmica kazne", navode iz Širokog Brijega.Što se tiče zviždanja tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine, iz Širokog Brijega poručuju:"Ovo je definitivno presedan nad presedanima. Čak ni Google nije mogao pronaći bilo koju kaznu koju je do sada izrekla Disciplinska komisija povodom zviždanja himni. S obzirom da se i u prvoj utakmici finala Kupa BiH tijekom intoniranja himne pjevao tekst nama nepoznate pjesme, s pravom se pitamo koji su kriteriji da se nekog kazni zbog zviždanja tijekom izvođenja himne, dok nekoga tko pjeva tijekom intoniranja himne bez teksta ne kazni. I do sada se iskazivalo nezadovoljstvo stanjem u zemlji tako što je himna izviždana ili joj je prišivan tekst koji nije odgovarajući jer je himna BiH bez teksta, ali to do sada nije bio povod za sankcioniranje", navode Širokobriježani.Također, Široki Brijeg se osvrnuo i na ostale stavke po kojima je kažnjen, a kompletno saopćenje možete pročitati na ovom linku