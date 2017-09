Ravanelli: Higuain je trenutno teret za Juventus, nije u stanju da igra

Fabrizio Ravanelli

Argentinski napadač Juventusa Gonzalo Higuain postigao je dva gola u sedam nastupa ove sezone te se našao na udaru kritika, a nije ga poštedio ni nekadašnji član Stare dame Fabrizio Ravanelli.

Argentinski napadač Juventusa Gonzalo Higuain postigao je dva gola u sedam nastupa ove sezone te se našao na udaru kritika, a nije ga poštedio ni nekadašnji član Stare dame Fabrizio Ravanelli.

Ravanelli je osvajao Scudetto, Kup Italije i Ligu prvaka te itekako dobro zna šta je potrebno da bi igrač bio vođa u klubu.



"Higuain je zbunjen, sjena je onog igrača kakvog mi pamtimo. Ukazivanjem prilike za igru mu se ne čini usluga, ne pomaže mu se, jer mu je potreban mir. Ima više mentalnih nego fizičkih problema. Mislim da ga je povrijedilo to što nije pozvan u reprezentaciju Argentine. Treba se odmoriti, posebno psihički. Treba otići na sedmodnevni odmor, a onda se vratiti. Ja ga ne bih uvrstio u ekipu za derbi s Torinom, on je trenutno teret za Juventus. Uprkos golovima koje je dao, on nije Higuain kojeg poznajemo", izjavio je Ravanelli.



Juventus u subotu igra protiv Torina te želi nastaviti svoj maksimalni učinak u novoj sezoni.



"Postigao je važan gol u prošlogodišnjem derbiju, no, od tada su njegove performanse užasne. Mora ponovo postati važan igrač. Sva ova priča mu neće pomoći, ali mi znamo da je on superzvijezda i vrhunski igrač, jer je Juve za njega platio 90 miliona eura. Nažalost, sada nije u stanju da igra", završio je Ravanelli.