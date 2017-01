Ranieri: Predsjednik Leicestera je tražio da što prije skupimo 40 bodova

Talijanski menadžer Leicester Cityja Claudio Ranieri je otkrio da je predsjednik kluba Vichai Srivaddhanaprabha tražio od njega da ekipa što prije skupi 40 bodova.

Claudio Ranieri (Foto: EPA)

Nakon nevjerovatnog prošlosezonskog uspjeha i osvajanja Premiershipa, Lisicama ove sezone ne ide ni približno dobro. Nogometaši poput Jamieja Vardyja, Riyada Mahreza, Dannyja Drinkwatera i Wesa Morgana nisu u formi koja ih je ranija krasila, što se vidi i na rezultatima. Leicester je proteklog vikenda poražen od Southamptona te ima samo jednu pobjedu u posljednjih sedam utakmica. Zbog toga Ranierijeva ekipa "opasno flertuje" sa zonom ispadanja.



Leicester je još uvijek u FA Cupu, a predsjednik kluba Srivaddhanaprabha je zatražio od Ranierija da ekipa što prije skupi 40 bodova.



"Moj predsjednik mi je rekao da želi 40 bodova. Ukoliko se nešto dogodi nakon toga, uredu je, ali on traži 40 bodova. Da li je zabrinut? Ne, nije, ali nije ni sretan. On je predsjednik, to je normalno. Ipak, on zna da je meni važna svaka utakmica. Čeka nas borba, moramo proći u naredni krug FA Cupa, to će nam dati samopouzdanje jer smo izgubili mnogo utakmica", rekao je Ranieri.



Leicester se nakon 22 kola nalazi na 15. mjestu na tabeli sa 21 bodom. Upisao je pet pobjeda, šest remija i čak 11 poraza.