Ramos od navijača na stadionu Santiago Bernabeu zatražio da ne zvižde Piqueu

Sergio Ramos i Gerard Pique (Foto: EPA)

Reprezentacija Španije će ugostiti Italiju u ključnoj utakmici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u subotu navečer na stadionu Santiago Bernabeu, a zvijezda Reala i defanzivac Furije Sergio Ramos je od navijača tražio da pokažu poštovanje prema njegovom kolegi iz državnog tima i nogometašu Barcelone Gerardu Piqueu.

Piquea uvijek prate zvižduci navijača Španije kad god igra za reprezentaciju jer je nogometaš Barcelone, tako da ne bi bilo iznenađenje ukoliko doživi istu sudbinu na stadionu Santiago Bernabeu, no, Ramos ne želi da se to dogodi.



"Bilo da se radi o Piqueu ili nekom drugom igraču, svakog treba poštovati. Tražim od navijača da nas podrže, bit će to teška i napeta utakmica. Želim odigrati dobo", izjavio je Ramos.



Napadač New York Cityja David Villa je dobio iznenađujući poziv u reprezentaciju, a i Ramos je priznao da igrači nisu očekivali novi susret s iskusnim nogometašem.



"Svi smo iznenađeni, ali pozitivno. On je još uvijek mladalačkog duha i uvijek želi postizati golove", rekao je Ramos.