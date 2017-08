Raif Zeba: Osmanković u trenažnom procesu za nekoliko dana, Stanić osjeća posljedice udarca

Član medicinskog tima FK Željezničar Raif Zeba govorio je o zdravstvenom biltenu igrača Plavih, odnosno o povrijeđenim Kemalu Osmankoviću, Srđanu Staniću, Darki Markoviću i Ivanu Crnovu.

"Osmanković ima distorziju zgloba, ali bi trebao biti u trenažnom procesu za četiri ili pet dana. Stanić još uvijek osjeća posljedice udarca koji je dobio na utakmici protiv Sarajeva. Vidjet ćemo da li će biti spreman za narednu utakmicu, znat ćemo za dan ili dva nešto više", izjavio je Zeba.



Marković bi se trebao ubrzo vratiti treninzima, dok će Crnov duže izostati.



"Marković je imao parcijalnu rupturu u skočnom zglobu, on već odmara dvije do tri sedmice. Trebao bi za sedam do deset dana lagano trenira, a zatim ćemo vidjeti kako se bude osjećao i da li će krenuti u normalan trenažni proces. Što se tiče Crnova, teče normalan postoperativni proces, uvodi se individualno u treninge, radi na vježbama snage. Njega očekujemo za mjesec ili dva. Nakon što obavi sve potrebne kontrole, vidjet ćemo kad možemo računati na njega", dodao je Zeba.



Željezničar u subotu uokviru 6. kola Premijer lige BiH na Grbavici dočekuje ekipu Širokog Brijega.