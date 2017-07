Radja Nainggolan produžio ugovor s Romom

Radja Nainggolan

Belgijski reprezentativac Radja Nainggolan produžio je ugovor s Romom do juna 2021. godine.

Dvadesetdevetogodišnji Nainggolan već dugo privlači pažnju brojnih evropskih velikana, u nekoliko navrata se spekulisalo o njegovom odlasku u Chelsea, Manchester United ili Inter, no, od toga nema ništa.



"Roma sa zadovoljstvom potvrđuje da je veznjak Radja nainggolan potpisao novi četverogodišnji ugovor s klubom", saopćeno je iz Rome.



Nainggolan je također zadovoljan.



"Mislim da sam pokazao da sam upravo ovo želio. Sretan sam jer mogu s klubom nastaviti avanturu i napredovati", rekao je Radja.



On je u Romu stigao u januaru 2014. godine, a njegov prethodni ugovor je važio do juna 2020. godine.