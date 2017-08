Računica jasna: Šta je potrebno Zmajevima za baraž

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je i pored večerašnjeg poraza od Kipra (2:3) ostala u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo naredne godine u Rusiji.

Do kraja kvalifikacija naša selekcija će prvo za tri dana gostovati slabašnom Gibraltaru, a zatim u oktobru slijede dueli s Belgijom na domaćem terenu i protiv Estonije u gostima.Duel koji bi mogao dati odgovor na brojna pitanja igra se u nedjelju između Grčke i Belgije, a Crveni đavoli će do kraja, osim meča s Zmajevima, igrati i protiv Kipra na svom terenu.Grčka osim derbija s Belgijom do kraja kvalifikacija igra protiv Kipra u gostima te joj onda slijedi lakši trening na domaćem terenu protiv Gibraltara.Bh. reprezentacija za prvoplasiranom Belgijom zaostaje velikih osam bodova, dok Grčka na drugom mjestu ima prednost od dva boda.Sasvim je jasno da do kraja kvalifikacija osim naših rezultata, u velikoj mjeri zavisimo i od ishoda s preostalih utakmica.U slučaju da ostvarimo sve tri pobjede, računajući i onu protiv moćne Belgije na domaćem terenu, bit će nam potrebno da Grčka ne upiše trijumf protiv Crvenih đavola, uz pretpostavku da će pobijediti Gibraltar i Kipar te da na kraju u slučaju istog broja bodova imamo bolju gol-razliku.I u svim ostalim kombinacijama zavisimo od Grčke jer moramo skupiti tri boda više do kraja kvalifikacija ili dva u slučaju naše bolje gol-razlike.