PSG protutnjao Metzom, Mbappe postigao gol u debiju

Parižani su nakon četiri kola imali maksimalan učinak, dok je Metz bio zakovan na začelju bez bodova pa ni domaći trener nije vjerovao u čudo na večerašnjoj utakmici.Prvu priliku na početku utakmici propustio je Draxler, kojem je šut odbranio golman Kawashima, a u 22. minuti Cavani je pogodio stativu.Domaći du mogli sedam minuta kasnije do gola kada je Riviere pogodio stativu, a kazna je stigla gotovo u sljedećem napadu. Cavani je postigao gol za vodstvo PSG na asistenciju Neymara.Mogao je Cavani ubrzo udvostručiti prednost, ali je Kawashima fantastično intevenisao i već u sljedećem napadu Rivieri udarcem glavom poravnava rezultat.Imao je i Neymar šansu pred kraj prvog poluvremena, ali je opet sjajni japanski golman odlično odbranio udarac najskupljeg igrača na svijetu.Metz se nije predavao u nastavku, a strijelac gola Riviere je imao dobru šansu da svoju ekipu dovede u vodstvo.U 56. minuti dogodio se ključni trenutak utakmice kada je Assou-Ekotto dobio crveni karton pa je Metz do kraja meča morao igrati s igračem manje.To su Parižani spremno dočekali i do vrha napunili mrežu domaćih. Prvo je na svom debiju pogodio drugi najskuplji igrač na svijetu Mbappe, a onda su mrežu Metza pogađali Neymar, ponovo večeras sjajni Cavani i Lucas.PSG se s novom pobjedom učvrstio na prvom mjestu Ligue 1, dok je Metz ostao zakovan na dnu bez osvojenog boda.