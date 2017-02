Mladi prvotimci FK Sarajevo Emir Plakalo, Advan Kadušić i Nermin Crnkić posjetili su redakciju portala Klix.ba te su govorili o zimskim pripremama, pojačanjima, prvoj utakmici nastavka prvenstva protiv Viteza, kao i ciljevima Bordo ekipe u ovoj sezoni.

Emir Plakalo (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Nermin Crnkić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Advan Kadušić (Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba)

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Dvadesetdvogodišnji golmanje proteklu polusezonu proveo na posudbi u Metallegheu. Istina, nije se naigrao, ali cijeni iskustvo koje je stekao u drugačijoj sredini."Nisam branio mnogo, nastupio sam u Kupu BiH, ali je odlazak u Jajce za mene bio dobro iskustvo, naučio sam ponešto. To je bio moj prvi odlazak iz FK Sarajevo u drugu sredinu, tako da sam mogao vidjeti kako je u nekom drugom klubu. Shvatio sam koliko je Sarajevo velik klub, pa i kada je riječ o uslovima za igrače", izjavio je Plakalo za portal Klix.ba, koji je nešto ranije postao medijski partner kluba s Koševa.U konkurenciji na golmanskoj poziciji su pored Plakala još Bojan Pavlović i Adi Adilović. Sva trojica su u odličnoj formi, tako da je na treneru Mehmedu Janjošu da izabere najboljeg. Emir je najmlađi, već je branio za prvi tim, a sada se nada novim šansama."Golmani su odradili pripreme na najbolji način pod vodstvom trenera Irfana Handžića. Napravili smo odličan posao i zaista sam zadovoljan formom. Konkurencija na golmanskoj poziciji je jaka, na meni je da radim maksimalno, a na šefu da li će mijenjati ili ne. Ta pozicija je specifična, ako je golman u dobroj formi, nema svrhe da se mijenja. Nadam se da ću dobiti priliku", rekao je Emir.Trener Janjoš je unio pozitivne promjene u ekipu te je jesenji dio prvenstva završio s pet pobjeda u nizu."Dosta se dobro radi, zajedno smo kao porodica, svi smo zajedno. Kad se radi, radi se, kad se zeza, zeza se, Janjoševa pravila su jasna", kazao je Plakalo.Dvadesetčetverogodišnji krilni nogometašje jedan od boljih igrača tima s Koševa kada je riječ o jesenjem dijelu prvenstva. Postigao je pet golova u Premijer ligi BiH i jedan u Kupu BiH. Današnji intervju je bio njegov prvi na bosanskom jeziku s obzirom na činjenicu da je živio u SAD, pa je bilo poteškoća s maternjim jezikom. On je fokusiran na osvajanje tri boda protiv Viteza u nedjeljnoj utakmici."Zadovoljan sam učinkom u prvoj polusezoni, mada uvijek može bolje. Sarajevo ne čini nekoliko igrača, nego cijela ekipa, tako da se na utakmici borimo svi. Tu su i navijači, koji su naš dvanaesti igrač. Važno mi je da doprinosim klubu, a volio bih biti u vrhu liste strijelaca. Ekipa je odradila dobre pripreme u dobroj atmosferi, ali to moramo pokazati na utakmicama koje slijede. Pripreme služe za pripremu, a sada se borimo za bodove, tako da je svaki meč bitan. Prvi protivnik je Vitez, zanimaju nas samo tri boda", istakao je Crnkić.Cilj Sarajeva je da se plasira u Evropu, ali ni od titule ne odustaje."U ovoj polusezoni je najvažnije da izborimo plasman u Evropu, ali imamo šanse i za titulu. Jedno je sigurno, dat ćemo sve od sebe. Svaka ekipa može napraviti kiks, pa tako i Zrinjski koji je prvi na tabeli. O konkurentima ne bih govorio previše, ne interesuju me ni Željo ni Zrinjski, samo Sarajevo", jasan je bio krilni nogometaš FK Sarajevo.Devetnaestogodišnji desni bekje dijete Sarajeva i jedan od onih koji su trudom i radom stigli do prvog tima.""Kad počnete karijeru, zacrtate cilj da budete najbolji i da što prije dođete u prvi tim. Kad to uspijete, sve je drugačije, čeka vas borba za početni sastav, a morate i napredovati", izjavio je Kadušić.On je također zadovoljan pripremama, ali i pojačanjima, jer su već prilično mladu ekipu unaprijedili kvalitetni mladi nogometaši Sanjin Lelić i Frank Liivak."Pripreme su prošle odlične, dobro smo se radili i trudili. Važno je da smo spremni i da nema povreda. Nadamo se da će i teren biti spreman za nedjeljnu utakmicu protiv Viteza. Dobilis mo dva pojačanja, a Liivak i Lelić su dobri igrači i pomoći će nam u ovom dijelu sezone. Ekipa se nije mijenjala mnogo, to je dobro za nas, jer trener sada ima mnogo ideja", riječi su našeg sagovornika.Njegovo mišljenje je da je liga u novom formatu kvalitetnija. On smatra da postoje tri realna kandidata za titulu, a to su Sarajevo, Zrinjski i Željezničar. Dodao je da njegov tim ima dobre izglede na oba fronta, kako u prvenstvu, tako i u kupu.Atmosfera u svlačionici FK Sarajevo je odlična, a Advan je otkrio ko su najveće šaljivdžije."Ahmetović definitivno podiže atmosferu, a uz njega je svakako i Hebibović", završio je Kadušić.Nogometaši FK Sarajevo su pozvali navijače da ih podrže u nedjeljnoj utakmici protiv Viteza, koja se igra na stadionu "Asim Ferhatović Hase" od 13:00 sati.