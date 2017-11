Niži fudbalski rangovi obično služe za korištenje i stasanje mladih igrača, ali izgleda da nije tako u Bosni i Hercegovini, gdje drugi rang klupskog fudbala Prva liga Federacije BiH više liči na ligu koja gasi snove, umjesto da pospješuje razvoj igrača.

Kazlagić, Musić, Silić....

Nekultura navijača, rane izmjene mladih igrača samo da se ispoštuje pravilo

Izmjena u drugoj minuti.

Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine specifična je po tome što iz kola u kolo u prvi plan izlaze sudije, a ne igrači. Povremeno, i ne baš rijetko, dešava se da igrači na terenu sjede u znak protesta upravama klubova , sudijskim odlukama... Liga je specifična i po tome što treneri već u prvim minutama mijenjaju igrače kako bi "ispoštovali" pravilo da tri mlada igrača moraju početi meč.Prošle sezone osam klubova je prijetilo neigarnjem 23. kola ukoliko se neregularnosti ne riješe, a sličan scenrij mogli bismo gledati i u ovoj sezoni Prve lige FBiH.Riječ je o ligi koja iz sezone u sezonu, iz vikenda u vikend, postaje upečatljiva samo po videosnimcima koje sadržavaju sudijske odluke. Proteklog vikenda na utakmici 14. kola u Bugojnu gdje je domaća Iskra remizirala protiv Olimpika (1:1) prvo ime nakon utakmice bio je sudija Sanel Silić, a njegovo suđenje možete pogledati u videozapisu iznad. Kod gostiju su isključena dva igrača Omar Pršeš i Emir Jusić, kao i trener Mirza Varešanović.U istom kolu remizirali su Igman i Sloga Simin Han u Konjicu. BIlo je također 1:1, a prvo ime utakmice bio je najpoznatiji sudija iz Prve lige FBiH Mirza Kazlagić, na društvenim mrežama poznat kao "cazinski ljepotan" . U trećoj minuti sudijske nadoknade meča Kazlagić i njegovi pomoćnici nisu vidjeli ofsajd gostujućeg tima koji je zahvaljujući tom sudijskom previdu stigao do izjednačenja i boda.Sanel Silić je sudio i utakmicu 11. kola Prve lige FBiH ove sezone kada su igrači Bosne iz Visokog nezadovoljnji njegovim suđenjem pred kraj meča sjeli na teren pri vodstvu Zvijezde iz Gradačca rezultatom 1:0. Igrači Zvijezde su se nećkali, ali su na kraju ipak uz podršku publike postigli još dva gola dok su njihovi protivnici sjedili na terenu. Na kraju je Zvijezda kao domaćin slavila rezultatom 3:0.Popularni Kazlagić bio je tema i nakon utakmice između Zvijezde i Travnika u Gradačcu u aprilu ove godine. Zvijezda je kao domaćin slavila rezultatom 2:0, a gosti su ostali s dva igrača manje na terenu. Suđenje Kazlagića iz te utakmice možete pogledati na narednom videozapisu.Kazlagić nije poznat samo po suđenju iz ove i prošle sezone, nego i iz sezone 2014/15. kada je sudio posljednje kolo Prve lige FBiH kada su se za ulazak u Premijer ligu BiH borili domaćin Mladost Doboj-Kakanj i GOŠK. GOŠK-u je za plasman u Premijer ligu bio dovoljan bod, dok je Mladost trebala pobjedu. Na kraju je bilo 2:1 za domaćina koji je slavio golom Harisa Dilavera iz slobodnog udarca u finišu meča. Suđenje iz te utakmice možete vidjeti na narednom videozapisu.Svi navedeni videozapisi oslikavaju generalno stanje u Prvoj ligi FBiH, a samo je pitanje koliko još takvih utakmica nije prikazano javnosti.Posebnu pažnju privlači i ponašanje publike tokom mečeva gdje se gostujuće ekipe bezrezervno vrijeđaju, čak i onda kada je preovladava dojam da je sudija naklonjen domaćem timu. Primjer za to je publika u Gradačcu koja je svojim igračima sugerisala da postižu pogotke dok igrači Bosne sjede na terenu.Kultura, odnosno nekultura, publike na terenu jasno pokazuje socijalnu sliku ovog društva, nivo odgoja, ljudstva... Možda tu leži jedan od razloga zašto na stadiona ne dolazi veći broj gledalaca.Da sve ne ostane na lošem suđenju i neprimjerenom navijanju, trude se i klubovi koji iz kola u kolo pokazuju koliko im je malo stalo do razvoja mladih igrača. Naime, veliki broj trenera u Prvoj ligi FBiH na samom startu utakmice izvršava izmjene, a razlog tome je što moraju ispoštovati pravilo da utakmicu počnu tri igrača mlađa od 21 godine. Treneri ispoštuju pravilo i na teren pošalju takva tri igrača, ali onda u prvih pet minuta obično izvedu jednog kako bi uveli starijeg igrača.U posljednja dva kola na četiri utakmice viđen je taj scenarij, a zapisnike s tih utakmica možete vidjeti u fotogaleriji. Ovdje ćemo navesti samo jedna primjer. U utakmici Travnika i TOŠK-a proteklog vikenda gosti iz Tešnja su u drugoj minuti izveli Aldina Salkića (označen kao mladi igrač) da bi uveli Osmu Nuhanovića (koji nije označen kao mladi igrač).Na taj način razvoj mladih igrača ne samo da ne može napredovati, nego nazaduje, jer kakav osjećaj vlada kod onog mladog igrača koji na terenu provede nekoliko sekundi ili minuta samo da bi se ispoštovalo pravilo te onda bude izveden? A kako tek napreduje razvoj mladih igrača kada se uz takve izmjene dodaju i ranije navedene odluke sudija, ponašanje navijača? Kako uopće napreduje fudbal pod takvim okolnostima?