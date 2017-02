Prodaja 919 ulaznica novi cilj Željezničara: A onda su bageri odnijeli stari istok, a vrag odnio šalu

Nakon što je ispunjen cilj od 500 prodanih desetogodišnjih ulaznica za istočnu tribinu Stadiona Grbavica, FK Željezničar je odredio novi cilj zbog velikog interesa navijača, tako da sada namjerava pomjeriti letvicu na 919 ulaznica.

Plavi su danas saopćili da je prodano 500 ulaznica u akciji "Izgradimo istočnu tribinu", čiji je cilj prikupljanje sredstava za izgradnju istočne tribine Stadiona Grbavica.



Međutim, Plavi se tu ne zaustavljaju pa je akcija nastavljena zbog velike zainteresovanosti, odnosno odziva navijača. Novi cilj je dostići broj od 919 desetogodišnjih ulaznica. Ukupan broj kupljenih i već rezervisanih ulaznica sada iznosi blizu 700.



"Malo nas je zaista vjerovalo u san o izgradnji Stadiona Grbavica, ali taj san danas postaje stvarnost. I ne samo to, navijači Željezničara su još jednom 'prebacili plan', što nije ništa neobično. Naime, prema prvobitnim procjenama, onih najvećih 'sanjara', bilo je planirano da prodamo 500 desetogodišnjih ulaznica. I lagano je krenulo, prije nego su se bageri uopšte pojavili, kupljeno je blizu 100 ulaznica, a nakon toga krenula je prava euforija. Osim ispunjene kvote od 500, rezervisano je još blizu 200 desetogodišnjih ulaznica, a potražnja raste", saopćeno je iz FK Željezničar.



Klub s Grbavice namjerava prodati još 219 desetogodišnjih ulaznica.



"Kako veliki broj zainteresovanih navijača ne bi ostao uskraćen za priliku da postanu sudionici izgradnje istočne tribine i dio historije FK Željezničar, odlučeno je da se omogući kupovina dodatnih 219 karata, tako da je konačan broj, broj koji se neće mijenjati, ukupno 919 desetogodišnjih ulaznica, a to je cijeli sektor C na istočnoj tribini", stoji u saopćenju.



Desetogodišnja ulaznica košta 1.000 KM, a svi kupci stiču pravo učešća u nagradnoj igri u kojoj mogu osvojiti vrijedne nagrade.



"Svakog navijača s desetogodišnjom ulaznicom na istočnoj tribini čeka rezervisano mjesto s imenom i prezimenom u narednih 10 godina, a ulaznica vrijedi za sve prijateljske, prvenstvene, kup i evropske utakmice te učešće u nagradnoj igri u kojoj je glavna nagrada Opel Adam Željo Edition", dodaje se u saopćenju FK Željezničar.