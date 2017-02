U 25. kolu engleskog Premiershipa Liverpool je ugostio Tottenham te je pobijedio rezultatom 2:0. Bila je ovo prva premijerligaška pobjeda Redsa u 2017. godini.

Liverpool je dobro otvorio utakmicu, a u 16. minuti je "pukla" odbrana Tottenhama te je vodeći gol za Redse postigao Mane nakon što je dobio loptu od Wijnalduma.Dvije minute kasnije je Lallana isprobao svoj udarac, a Lloris mu je odbranio. Golman Tottenhama je dobro reagovao i nakon udarca Firmina.Ipak, u 22. minuti je Mane postigao svoj drugi gol nakon što je došao do odbijene lopte i poslao je u mrežu Spursa za 2:0.Mogao je Mane u 22. minuti do novog pogotka, ali je ovog puta njegov udarac s ruba šesnaesterca odbranio golman Tottenhama Lloris.Tottenham je prvi put ozbiljno zaprijetio u 26. minuti preko Sona, no, golman Liverpoola Mignolet je uspio odbraniti i sačuvati svoju mrežu. Potom je nakon centaršuta glavom pokušao Delle Alli, ali bez uspjeha.Coutinho je u 32. minuti krenuo u solo prodor, šutirao je prema golu gostiju, a Lloris je ponovo bio na visini zadatka. Tri minute kasnije na drugoj strani udarac Eriksena završava iznad prečke gola Redsa.Nakon prvog poluvremena Liverpool je vodio 2:0.U drugom poluvremenu je menadžer Liverpoola Jurgen Klopp napravio dvije, a menadžer Tottenhama Mauricio Pochettino tri izmjene, no, mreže su mirovale. Dva gola Manea bila su dovoljna za pobjedu Redsa i osvajanje tri nova boda.Liverpool je na četvrtom mjestu s 49 bodova, dok je Tottenham zadržao drugu poziciju sa 50 bodova. Ipak, Arsenal ima isto toliko bodova na trećem mjestu, a vodeći Chelsea s utakmicom manje ima 59 bodova.