Predsjednik Tebas: La Liga neće prihvatiti PSG-ov novac za Neymara, žalit ćemo se UEFA-i

Javier Tebas (Foto: AFP)

Predsjednik španske La Lige Javier Tebas je izjavio da neće prihvatiti novac PSG-a za nogometaša Barcelone Neymara te je poručio da će prijaviti francuski klub UEFA-i, optuživši ga za "finansijski doping".

Predsjednik španske La Lige Javier Tebas je izjavio da neće prihvatiti novac PSG-a za nogometaša Barcelone Neymara te je poručio da će prijaviti francuski klub UEFA-i, optuživši ga za "finansijski doping".

Tebas je u razgovoru za ugledni španski list AS govorio o transferu Neymara iz Barcelone u PSG te je potvrdio da La Liga neće prihvatiti novac francuskog kluba kojim namjerava aktivirati igračevu klauzulu u ugovoru vrijednu 222 miliona eura.



Također, spremna je i žalba namijenjena UEFA-i.



"Žalba je spremna i bit će prezentovana UEFA-i, Evropskoj Uniji i švicarskim sudovima, onima koji imaju moć. U suštini, La Liga osuđuje nepravednost u borbi protiv klubova koji imaju podršku države, timova koji dobijaju ekonomske investicije iz zemalja koje poklanjaju igrače svojim navijačima po cijenu da ih oduzimaju od drugih klubova. U slučaju PSG-a se radi o klasičnom 'finansijskom dopingu'. PSG-ovi računi pokazuju da imaju veći komercijalni dohodak od Real Madrida i Manchester Uniteda, što znači da je vrijednost njegovog brenda veća od vrijednosti spomenutih klubova, što je nemoguće", izjavio je Tebas.



La Liga će uložiti žalbu ako UEFA ne reaguje.



"Ako ne bude reakcije UEFA-e, mi ćemo odmah uložiti žalbu. To nismo još uradili jer smo mislili da će se UEFA pobrinuti za poštivanje Finansijskog Fair Playja (FFP) te da će 'finansijki doping' biti izbjegnut. Iznenađen sam što osoba zadužena za FFP, a to je Andrea Traverso, garantuje da PSG-ovi gubici neće preći 30 miliona eura u naredne tri godine. Traverso zna da provjeravanje tih podataka nije problem, problem je u tome da li je PSG 'napuhao' svoj dohodak, kao i da li sponzori dolaze iz Katara te da li je sve to teško objasniti. Ako to bude slučaj, onda imamo jasan slučaj finansijskog dopinga", rekao je predsjednik La Lige.



On je jasno rekao da La Liga neće prihvatiti PSG-ov novac za klauzulu u Neymarovom ugovoru.



"Ne, nećemo prihvatiti novac od kluba poput PSG-a, koji nije član La Lige, a koji želi imati prava naše organizacije. Osim toga, klub krši pravila i zakone, UEFA-ina pravila i FFP, zakone Evropske unije i slično", kazao je Tebas.



Odlazak Neymara se smatra velikim gubitkom za nogomet u Španiji, ali nije važniji od samog takmičenja.



"On je fantastičan igrač, ali budimo iskreni, vjerujem da je La Liga veća od Neymara. Mnogo ga poštujem, ali bih bio zabrinutiji da govorimo o Lionelu Messiju ili Cristianu Ronaldu", rekao je zvaničnik za AS.



Špancima ne smeta to što Neymar ide u lošiju ligu, problem je u nečemu drugom.



"Ovdje nije problem kvalitet La Lige koja je zaista veliko takmičenje. Problem je u tome što Neymara uzima finansijski dopingovan tim koji se takmiči s prednošću. Problem su klubovi s podrškom države, oni moraju biti zaustavljeni. Takvi klubovi mogu destabilizirati profesionalni nogomet u Evropi, internacionalno tržište igrača i takmičenja. Problem nije ograničen na La Ligu, nego se javlja i u drugim evropskim ligama", jasan je bio Tebas.



PSG je već kažnjen zbog kršenja FFP-a, bilo je to 2014. godine, a novčana kazna je bila 60 miliona eura te zabrana registrovanja novih igrača. Sankcije su ukinute nakon godinu.



"Sankcije su ukinute nakon dogovora koji su potpisali UEFA i PSG. La Liga je i tada kontaktirala UEFA-u i izrazila sumnje, a iskreno, pomenuta organizacija nije okončala situaciju. Zbog toga neko mora reagovati, ne samo sportska tijela, nego i tijela EU", završio je Tebas.