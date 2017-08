Analiza / Predsjednik Ilievski i direktorica Buljubašić ne znaju raditi onako kako to Koševo traži

Sarajevo tone sve dublje (Foto: Arhiv/Klix.ba)

FK Sarajevo je u teškoj krizi, trese se od podruma do krova. Bordo tim je od mogućih 15 osvojio svega 4 boda u novoj sezoni Premijer lige (26,66%). U ovom trenutku puno su bliži plasmanu u Ligu za opstanak nego u Ligu za prvaka.

