Povreda Paula Pogbe mogla bi biti puno gora nego što se očekivalo

Nogometaši Manchester United uvjerljivo su pobijedili Basel u Ligi Prvaka, ali taj trijumf platili su povredom Paula Pogbe.

Francuz je ozlijedio tetivu i za povredu se inicijalno mislilo da nije toliko teška.



Ljekari su predviđali Pogbi izbivanje od mjesec dana, ali sada razni engleski mediji pišu kako bi se to moglo odužiti na čak tri duga mjeseca.



Bio bi to veliki udarac za Crvene đavole, jer bi to značilo da će Francuz propustiti najmanje 12 utakmicu u Premiershipu te sve preostale mečeve grupne faze Lige Prvaka.



Inače, Pogba je odlično otvorio sezonu i u četiri nastupa upisao je dva gola i dvije asistencije te je bio ključna figura za Mourinhove planove.