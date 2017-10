Poruka iz Zrinjskog: S Blažom Sliškovićem do nove titule

Foto: Arhiv/Klix.ba

HŠK Zrinjski je odlučio da se oglasi putem društvenih mreža nakon nedjeljnog poraza (1:2) u hercegovačkom derbiju od Širokog Brijega.

Čelnici mostarskog kluba su tim povodom iskazali podršku nogometašima i šefu stručnog štaba Blažu Sliškoviću.



"S obzirom na to da naš klub maksimalno uvažava novinarsku slobodu, HŠK Zrinjski Mostar ni ovog puta ne želi reagirati na napise pojedinih medija i tako istima davati važnost koju ne zaslužuju, ali s obzirom na to da određeni portali kontinuirano pokušavaju obmanuti javnost, ipak smo dužni potvrditi kako stručni štab na čelu s Blažom Sliškovićem ima punu podršku klupskog rukovodstva! Naravno da posljednja tri rezultata ne zadovoljavaju visoke ambicije HŠK Zrinjski, ali pojedine medije očito trebamo podsjetiti na nešto na što smo veoma ponosni, odnosno da je naš klub, s Blažom Sliškovićem kao šefom struke, nakon trinaest odigranih kola opet na vrhu, odnosno u novoj borbi za naslov prvaka", stoji u saopćenju HŠK Zrinjski.



Mostarci su istakli da se opet nalaze u borbi za titulu, petu sezonu u nizu.



"Iste ćemo podsjetiti i na nešto na što smo još ponosniji, odnosno da smo u prethodne četiri sezone tri puta uspjeli prvi proći kroz cilj te tako osvojiti treću, četvrtu i petu titulu prvaka BiH, što je HŠK Zrinjski učinilo najtrofejnijim klubom u zajedničkoj Premijer ligi. Da, ostalo je puno utakmica do kraja prvenstva, ali već danas ćemo se usuditi konstatirati još nešto. Ne sumnjamo da ćemo opet uspjeti! Treći put u nizu i šesti put u klupskoj historiji! S Blažom Sliškovićem na klupi...", stoji u saopćenju.