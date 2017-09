Počinje prodaja ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji

U četvrtak, 14. septembra počinje prvi krug prodaje ulaznica za Svjetsko nogometno prvenstvo koje će se 2018. godine održati u Rusiji.

Prodaja počinje u četvrtak u 12 sati na internetskoj stranici fifa.com/tickets "Imamo sistem koji će omogućiti svim ljubiteljima nogometa ravnopravne uslove za kupovinu ulaznica," poručila je generalna sekretarka FIFA-e Fatma Samoura.Ulaznice će se prodavati u dvije faze. Prva faza će također biti podijeljena na dva djela, a prvi traje od 14. septembra do 12. oktobra. U tom razdoblju neće biti važno vrijeme prijave i svi će imati jednake izglede. Ukoliko će interes za ulaznice biti veći od ponude bit će organiziran žrijeb. Navijači mogu podnijeti zahtjev za pojedinačne ulaznice, ulaznice za određeni stadion ili ulaznice za nacionalnu reprezentaciju.Drugi dio prve faze prodaje ulaznica počinje 16. novembra i trajat će do 28. novembra. U ovoj fazi odlučivat će redoslijed prijave.Žrijeb grupa SP-a održat će se 1. decembra u Moskvi, a druga faza prodaje ulaznica također će biti podijeljena u dva dijela. Od 5. decembra do 31. januara iduće godine, te od 13. marta do 3. aprila 2018. FIFA je osigurala i prodaju ulaznica u "posljednjoj minuti", između 18. aprila i 15. juna 2018. godine.Cijene ulaznica se kreću od 87,5 do 917 eura. Ulaznice posebne, četvrte kategorije bit će osigurane za ruske državljane, a njihove cijene bit će 18 do 102 eura.Svi navijači koji će putovati u Rusiju moraju podnijeti zahtjev za FAN ID, besplatni službeni identifikacijski dokument koji zahtijevaju ruske vlasti.FAN ID uključuje pogodnosti kao što je bezvizni ulazak u Rusku Federaciju, kao i besplatnu upotrebu javnog prijevoza na dan utakmice.