Počinje "misija Belgija": Zmajevi se okupljaju u Sarajevu, prvi trening danas u Butmiru

Nogometna reprezentacija BiH danas će se okupiti na Ilidži te započeti pripreme za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, koje će naši Zmajevi odigrati na Grbavici protiv Belgije te na gostovanju kod Estonije.

Nogometna reprezentacija BiH danas će se okupiti na Ilidži te započeti pripreme za posljednje dvije utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji, koje će naši Zmajevi odigrati na Grbavici protiv Belgije te na gostovanju kod Estonije.

Izabranici selektora Mehmeda Baždarevića nakon osam utakmica zauzimaju drugo mjesto, a potrebne su im pobjede u oba predstojeća meča da bi zadržali tu poziciju i izborili plasman u baraž.Baždarević je nedavno objavio spisak igrača na koje računa u ovim mečevima, ali se prije početka priprema našao u problemima s obzirom na to da neće moći da računa na jednog od ključnih igrača Miralema Pjanića. Veznjak Juventusa povrijedio se uoči početka utakmice Lige prvaka protiv Olympiakosa, zbog čega će morati da pauzira tri do četiri sedmice.Selektor neće moći da računa ni na Ervina Zukanovića u meču sa Belgijom, ali će defanzivac Genoe konkurisati za sastav u Estoniji.Baždarević očekuje težak meč protiv Belgije, ali vjeruje u pobjedu."Protivnik je jak, to svi znamo i biće jako teško. Vjerujemo da možemo ostvariti pobjedu,ali svi moramo dati sve od sebe. Znači nam i povratak u Sarajevo. Očekujem podršku publike koja bi nam pomogla da ostvarimo povoljan rezultat. Belgijanci će doći da pobjede i to nam mora biti motivacija. Moramo kvalitetno da se pripremimo i da odigramo utakmicu onako kako svi priželjkujemo", izjavio je Baždardević.Reprezentacija BiH bit će smještena u hotelu Austria, a trenirat će u Trening centru FK Sarajevo u Butmiru te na stadionu Grbavica. Prvi trening zakazan je za ponedjeljak u Butmiru.Susret sa Belgijom na rasporedu je u subotu 7. oktobra na stadionu Grbavica od 18 sati, dok će posljednje meč kvalifikacija protiv Estonije odigrati 10. oktobra u Talinu.