Pirlo bi mogao postati ambasador Juventusa ili dobiti ulogu u reprezentaciji Italije

Sada već bivši talijanski nogometaš Andrea Pirlo zasad ima dvije opcije kada je riječ o novim angažmanima u svijetu nogometa.

Legendarni veznjak Pirlo je zvanično objavio kraj karijere nakon što je posljednju utakmicu odigrao u nedjelju u dresu New York Cityja protiv Columbus Crewa.



La Repubblica piše da će se on prvo odmoriti, ali i gotovo sigurno vratiti u Italiju. Navodno ima već dvije ponude, može postati ambasador Juventusa i igrati za tim Juventusovih legendi koji vodi David Trezeguet ili prihvatiti funkciju u reprezentaciji Italije i pratiti je na Svjetsko prvenstvo u Rusiji ukoliko u baražu Azzurri eliminišu Švedsku.



Menadžer Chelsea Antonio Conte bi mogao Pirlu ponuditi mjesto u svom stručnom štabu, no, ni on nije siguran da li će voditi Plavce u narednoj sezoni.