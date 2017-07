Pique: Razumio bih ako Neymar ode, u Barceloni je s najboljim igračem svih vremena

Gerard Pique (Foto: EPA)

Nakon što je objavio fotografiju s Neymarom i napisao "ostaje", Gerard Pique se našao u centru pažnje kao osoba veoma bliska Brazilcu koja je javno potvrdila da on neće preći u PSG. Međutim, sada se oglasio i Pique koji je otkrio da baš i nije tako.

Već danima se priča o mogućem prelasku Neymara u PSG u transferu vrijednom 222 miliona eura, a nakon što je Pique objavio njihovu zajedničku fotografiju i ispod nje napisao "ostaje", mnogi su pomislili da će tako zaista i biti.



Međutim, Pique ima objašnjenje.



"To je bilo moje lično mišljenje. Jedini koji može reći da li ostaje ili ide je sam Neymar. Moja je želja da ostane, zato sam objavio fotografiju", izjavio je Pique.



Dodao je da bi razumio Brazilca ukoliko bi on prešao u drugi klub.



"Razumio bih ukoliko bi on poželio otići u drugi klub u kojem bi bio vođa, jer je u Barceloni s Leom Messijem koji je najbolji igrač svih vremena", završio je Pique.