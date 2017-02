Narednog vikenda nastavlja se Premijer liga BiH koja će nam prvi put donijeti razigravanje za prvaka i opstanak, a o obavljenim pripremama, ambicijama i konkurentima razgovarali smo sa Slavkom Petrovićem, šefom stručnog štaba FK Željezničar.

Narednog vikenda nastavlja se Premijer liga BiH koja će nam prvi put donijeti razigravanje za prvaka i opstanak, a o obavljenim pripremama, ambicijama i konkurentima razgovarali smo sa Slavkom Petrovićem, šefom stručnog štaba FK Željezničar.

Miroslav Stevanović je veliki profesionalac

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Marković i Blagojević zacementirali pozicije

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

Promjene u omladinskom pogonu

"Pripreme smo dobro odradili s obzirom na vremenske uvjete u Sarajevu. Kruna kompletnog rada bila je u Antaliji gdje smo radili kvalitetno. Očekivanja su i kod mene porasla. Svima su podstrek dale dobro odrađene utakmice protiv jakih ekipa u kojima smo primili samo jedan gol", počinje razgovor Petrović za Klix.ba.Plavi u prvoj utakmici proljetnog dijela gostuju četvrtoplasiranoj Krupi, koja i sama najavljuje pobjedu u ovom meču."Prvo kolo je jako bitno za sve ekipe jer svi ulaze s velikom željom za utakmicama poslije duge pauze. Oni žele da pobijede, ali mi se pitamo i preuzimamo ulogu favorita. U Krupi želimo startati sa tri boda iako znamo da je tamo jako 'vruć' teren i da je veoma mali broj ekipa uspio doći do ikakvih bodova", ističe Petrović.Tim s Grbavice u generalci minulog vikenda slavio je protiv Veleža s rezultatom 2:0."Nisam bio zadovoljan generalkom jer su moji igrači suviše lagano ušli u ovu utakmicu. Nakon mečeva u Turskoj mislili su da je dovoljno da igramo sa nekih 60 do 70 posto kapaciteta, a u Mostaru smo vidjeli da to ne može tako. Imali smo i masivan problem sa terenom koji je bio strahovito brz", rekao je Petrović.Velika diskusija među navijačima vodila se oko Miroslava Stevanovića koji je odbio produžiti ugovor, ali i zbog partija tokom prijateljskih utakmica."Vidjelo se na mečevima u Turskoj gdje protivnici imaju vrhunske odbrambene igrače da Stevanović teško prolazi. Ne samo on, nego većina naših igrača. Ja nisam razočaran njegovom igrom jer mi je poznat kvalitet protivnika. Miroslav je veliki profesionalac i očekujem da se tako i dalje ponaša. Do sada ništa nije naznačivalo da se on čuva kada želi ući u neki duel. Ja sam sa njegovim radom zadovoljan", kazao je Željin trener.Na pripremama je novopridošli Zajko Zeba imao prednost u odnosu na Samira Bekrića na poziciji organizatora igre."Zeba ima prednost jer vanserijski izvodi udarce iz prekida, što se i vidjelo na utakmici protiv Veleža. Bekrić je bio u jednoj krizi u Turskoj, ali vidjelo se u generalci da nadolazi. Bit će nam potreban sa formom koju je imao krajem jeseni jer mi u tri mjeseca imamo da odigramo 20 utakmica, što je jako zamorno", istakao je Petrović.Pozicija štopera je nekako bila najveća briga poklonika plave boje."Jadranko Bogičević i Matteo Boccaccini su solidno harmonizirali, ali ima nešto što me je iznenadilo. Protiv Veleža je Boccaccini bio planiran da igra svih 90 minuta, a da Bogičevića zamijeni Kerla. Ipak, zbog katastrofalne igre Italijana u prvom poluvremenu morao sam da ga izvedem napolje", rekao je Petrović dodavši da je Kerla pokazao da se na njega može računati, te da će od slučaja "Ivan Kostić" zavisiti hoće li Kemal Osmanković biti proslijeđen na posudbu.Među novim igračima koji su pojačali Želju ove zime su i bekovi Danijel Stojanović i Musa Muhammed."Stojanović je ozbiljan igrač i meni je drago da nismo pogriješili u ljudskim kvalitetima igrača koji su došli te da nam svi mogu pomoći u sportskom smislu. Siniša Stevanović ima veliku prednost u odnosu na Musu. Stevanović je u Turskoj odigrao kao nikada do sada, tako da je zacementirao svoje mjesto. Kod Muse još uvijek ima nešto dječačko i nešto afričko. U fazi napada sve perfektno, a u fazi odbrane nije tako", ističe Petrović koji se dotakao i pozicije centralnih veznih fudbalera, odnosno Darka Markovića i Jovana Blagojevića."Marković je ušao u Želju na mala vrata, a sada je nezamjenjiv na toj poziciji. Uvijek ima svoj standard igre. Nikada nije specijalno sjajan, ali nikada i ne podbaci. Blagojević je igrač koji fudbalski sve zna i mislim da će i on učvrstiti svoju poziciju. Kod njega je problem što kada jednu loptu pogrešno doda upada u neku depresiju i onda krahira zbog svog perfekcionizma. On mora ostati staložen jer jedan pogrešan pas nije smak svijeta."Petrović je istakao da je novopridošli Goran Zakarić prvi pik za izvođenje jedanaesteraca, dok će njegovi zamjenici biti Blagojević i Zeba.Konkurenti Željezničaru u borbi za titulu bit će Zrinjski i gradski rival Sarajevo."Zrinjski se kvalitetno pojačao i za mene ostaju favorit broj jedan za šampionsku titulu, dok će se Sarajevo i Željo vjerovatno zauzeti drugo ili treće mjesto. Sarajevo nije dovelo zvučna imena, ali imaju dobru i uigranu ekipu i bit će sigurno u samom vrhu. Ne želim pričati o tituli, jer je naš cilj izlazak u Evropu, ali ćemo pokušati iskoristiti bilo kakvu šansu koja nam se ukaže, da li u prvenstvu ili u kupu, za osvajanje trofeja", oprezan je Petrović.Željezničar ima jednu od najstarijih ekipa u ligi, ali to za Petrovića ne predstavlja veliki problem."Mislim da nismo stara ekipa jer kroz igrački kadar imamo idealan prosjek za izdržavanje pritiska i ostvarivanje vlastitih ciljeva. U našem igračkom kadru imamo šest mlađih igrača do 24 godine, što pokazuje da mislimo i na budućnost. Za mene ne postoji mlad ili star igrač, već dobar ili loš. Također, napravili smo program u omladinskom pogonu kako bi naši kadeti i juniori svoje mečeve igrali dan prije ili poslije nas, tako da imam šanse permanentno da gledam te susrete. Do sada sam išao samo na jedan meč i to nije optimalno. Pozvao sam 14 igrača iz omladinskog pogona na trening prvog tima, ali utakmica je utakmica i na njoj se može jako puno vidjeti.", zaključio je razgovor Petrović.